90'lar Türkçe popunun öncü ismi Yonca Evcimik, uzun bir aranın ardından yeniden yeni şarkısıyla adından söz ettiriyor. Yaptığı ilklerle her döneme damgasını vuran Yonca Evcimik, yüksek enerjili yeni şarkısı 'Lambada' ile iddialı müzik listelerinde.

İSTANBUL (İGFA) - Sözleri Kerem Güneş, müziği Enis Yüzer, düzenlemesi ise Tüzzün imzası taşıyan 'Lambada', ritmik altyapısı, dans temposu ve enerjik melodisiyle dikkat çekiyor. Şarkı, 90'lar ruhunu modern pop sound'u ile birleştirerek dinleyiciye hem nostaljik hem de taze bir enerji sunuyor.

YÜKSEK ENERJİLİ YENİ BİR HİT: 'LAMBADA'

'Lambada'nın video klibi, yönetmen Alişan Günay Yıldırım tarafından çekildi. Yonca Evcimik klipte hem tarzı hem enerjisiyle göz kamaştırıyor. Farklı saç stilleri, cesur kostümleri ve dinamik performansıyla yine farkını ortaya koyan Yonca Evcimik'e, klipte altı kişilik dans grubu eşlik etti.

'UZUN ZAMANDIR BU KADAR HEYECANLANMAMIŞTIM'

Yeni şarkısı için duygularını paylaşan Yonca Evcimik, 'Uzunca bir süredir bir şarkıya bu kadar yükselmemiştim. Dinleyicinin seveceğini düşünüyorum,' diyerek 'Lambada' için olan heyecanını dile getirdi.

Seyhan Müzik etiketiyle yayınlanan 'Lambada', tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu. Şarkı, yayınlandığı andan itibaren müzik listelerine enerji katarken, Yonca Evcimik'in pop müziğe olan tutkusunun hâlâ ilk günkü kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyor.