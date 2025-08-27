Türkiye Bisiklet Federasyonu, Eylül 2025’te yol, pist ve dağ bisikleti branşlarında hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli organizasyonlar düzenleyecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu, Eylül 2025 takviminde yol, pist ve dağ bisikleti branşlarında hem ülkemizde hem de yurt dışında önemli organizasyonlarla bisiklet severleri buluşturuyor.

İstanbul, Konya, Samsun, Trabzon ve Siirt’te düzenlenecek ulusal yarışların yanı sıra; İsviçre, Çekya, Romanya ve Ruanda’da gerçekleştirilecek uluslararası şampiyonalarda milli sporcularımız mücadele edecek.

25 EYLÜL, TÜRK BİSİKLETİNİN HEYECANLI GÜNÜ!

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Avrupa kıtasını temsilen UCI Yönetim Kurulu’na ikinci kez aday gösterildi. UEC Kongresi’nde 49 ülkenin 43’ünün oyunu alarak 10 kişilik aday listesine giren Müftüoğlu, 25 Eylül 2025’te Kigali/Ruanda’da yapılacak UCI Kongresi’nde belirlenecek yönetim için yarışacak.

Başkan Emin Müftüoğlu, Türk bisikletinin son yıllarda hem altyapı yatırımları hem de uluslararası başarılarla büyük bir ivme kazandığını belirterek, "Bu başarıların dünya bisikletinin karar mekanizmalarında da temsil edilmesi bizim için gurur kaynağı. UCI Yönetim Kurulu’na yeniden seçilmem halinde hem Avrupa’da hem de ülkemizde bisiklet sporunun gelişimi için var gücümle çalışmaya devam edeceğim.” dedi.

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU EYLÜL AYI FAALİYET TAKVİMİ:

Yol Bisikleti Disiplini

4–7 Eylül: Tour of İstanbul- İstanbul

6–20 Eylül: Yol Bisikleti Milli Takım Kampı (U19E) -Konya

26 Eylül: Dünya Yol Şampiyonası (U19 & U23) –Kigali – Ruanda

Pist Bisikleti Disiplini

18–20 Eylül: Grand Prix Favorit Brno – Prilba Moravy –Çekya

Dağ Bisikleti (MTB) Disiplini

1–14 Eylül: Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası -İsviçre

1–14 Eylül: Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası -İsviçre

6–7 Eylül: Yusuf Ecevit Bölgesel Yarışı 3. Bölge-Siirt

6–7 Eylül: Atakum MTB Cup- Samsun

13–14 Eylül: Hasan Terzi Maraton Türkiye Şampiyonası –Trabzon

20–21 Eylül: Ali Hür Yılmaz Bölgesel Türkiye Şampiyonası – İstanbul

20–25 Eylül: Dağ Bisikleti Balkan Şampiyonası – Romanya