Mardin, uluslararası oryantiring sporunun yeni merkezi olmaya hazırlanıyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenecek “Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Oryantiring Yarışması”na ev sahipliği yapacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un ev sahipliğinde düzenlenen protokol; Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) Başkanı Atilla Güler ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik tarafından imzalandı. Protokol törenine, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Erdoğan Yılmaz ve Genel Sekreter Bora Göktekin de katıldı.

21-22-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışmanın bir etabı Artuklu’da, diğer etabı ise Midyat ilçesinde yapılacak. Artuklu etabı 1,2 kilometrekarelik, Midyat etabı ise 1 kilometrekarelik alanda yapılacak.

Mardin Artuklu’da yapılan haritalandırma ve parkur çalışmaları tescillenerek, bölgenin uluslararası oryantiring organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek bir merkez haline gelmesi sağlanacak. Yapılan değerlendirmelerde bu parkurun, dünyadaki en iyi oryantiring parkurları arasında yer alma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin’in böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Mardin’in ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla adından söz ettirmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 1700 sporcunun katılması beklenen şampiyona, Mardin’in spor turizmi açısından büyük bir hareketlilik kazanmasına katkı sağlayacak.