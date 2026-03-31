Yükseköğretim Kurulu, doğum yapan kadın lisansüstü öğrencilere, talepleri halinde iki dönem ek süre verilmesini kararlaştırdı. Verilen süreler azami kadro süresine dahil edilmeyecek.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 6 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle, doğum yapan kadın lisansüstü öğrencilere doğum sonrası iki dönem ek süre verilmesine olanak tanıdı.

Yeni düzenlemeye göre, bu ek süreler azami süreden sayılmayacak. Bu karar, 24 Mart 2026 tarihinde yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınarak, doğum nedeniyle daha önce izin kullanan kadın araştırma görevlilerine de geçerli olacak şekilde uygulanacak.

Eğitim sürecindeki zorlukları hafifletmek amacıyla yapılan bu düzenleme, kadınların akademik hayatlarındaki kariyer yolculuklarında önemli bir destek sunacak.

Söz konusu yazışma YÖK Başkanı adına Genel Sekreter Batıkan Aksoy imzasıyla tüm devlet üniversitelerine gönderildi.