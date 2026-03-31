BURSA (İGFA) - 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğiyle Osmangazi BTSO Sait Ete Ortaokulunda düzenlenen özel bir etkinlikte kutlandı. Doğal kaynakların korunması ve israfın önlenmesini temel alan Sıfır Atık projesi kapsamında gerçekleştirilen programda öğrencilere çevre bilinci aşılandı.

Programın açılışında konuşan Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, günün anlam ve önemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Sayın Bulut, 'Sıfır atık sadece bir geri dönüşüm süreci değil, gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Okullarımızda başlattığımız bu çevre seferberliği ile çocuklarımıza atık yerine değer üretmeyi öğretiyoruz. Kaynaklarımızı verimli kullanmak ve doğayı korumak, millî bir görevdir.' ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Mühendisi Leyla Cebeci tarafından öğrencilere kapsamlı bir farkındalık semineri verildi. Sunumun ardından Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, kıymetli katkılarından dolayı Sayın Cebeci'ye teşekkür belgesi takdim etti. Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Şube Müdürü Vekili Özlem Apak, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, BTSO Eğitim Kampüsü okullarına satranç takımı takdim edilmesiyle sona erdi.