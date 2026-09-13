İran-İsrail savaşı nedeniyle eğitimleri aksayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için yatay geçiş ve özel öğrenci statüsünde eğitimlerine devam etme imkânı tanındı. Yatay geçiş başvuruları 14-18 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İran'daki yükseköğretim kurumlarında okuyan Türk öğrencilerin eğitim süreçlerinin aksamaması için yeni bir düzenleme yaptı. Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 27 Ağustos 2026 tarihli kararına göre, belirlenen şartları sağlayan öğrenciler Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş yapabilecek, şartları karşılamayanlar ise özel öğrenci statüsünde eğitimlerini sürdürebilecek.

Karar, 10 Eylül 2026 tarihli yazıyla tüm üniversitelere bildirildi.

YATAY GEÇİŞTE SINAV VE BAŞARI SIRASI ŞARTI

Düzenleme kapsamında, İran'daki tanınan yükseköğretim kurumlarının örgün programlarına kayıtlı öğrencilerin başvuruları, kayıt oldukları yılda ÖSYS/YKS'ye girmiş olmaları şartıyla değerlendirilecek. Programın ilgili yıldaki başarı sırası veya taban puanı esas alınacak.

Özel yetenek programlarında ise ilgili yılda ilan edilen merkezi sınav puanı dikkate alınacak. SAT, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level, IB, Avusturya Matura ve İtalya Maturita gibi uluslararası sınavlarla kayıt yaptıran öğrenciler de şartları sağlamaları halinde başvurabilecek.

KONTENJANLARI ÜNİVERSİTELER BELİRLEYECEK

Yatay geçiş kontenjanları, Türkiye'deki üniversiteler tarafından diploma programı bazında belirlenecek. Ortaöğretimini Türkiye'de tamamlayan öğrenciler için ayrılacak kontenjan, bir programda toplamda yüzde 40'ı aşamayacak.

İran'da alınan ders ve kredilerin denkliği ise öğrencinin geçiş yaptığı üniversitenin intibak komisyonu tarafından belirlenecek.

BAŞVURULAR 14-18 EYLÜL'DE

2026-2027 güz dönemi öncesinde İran'daki tanınan bir kuruma kayıtlı olan ve geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler, 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Üniversiteler sonuçları 25 Eylül tarihine kadar açıklayacak. Kesin kayıtlar 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak. Boş kalan kontenjanlar için yedek kayıt süreci ise 30 Eylül ile 2 Ekim arasında tamamlanacak.

Yatay geçiş şartlarını karşılamayan öğrenciler de Türkiye'deki üniversitelerde özel öğrenci olarak eğitimlerine devam edebilecek. Bu başvurularda öğrencinin akademik durumu, kayıtlı olduğu kurumun onayı ve üniversitenin akademik takvimi dikkate alınacak. Özel öğrenciler, ders, sınav ve disiplin kurallarına tabi olacak; aldıkları dersleri gösteren belge alabilecek ancak bu yolla diploma veya unvan elde edemeyecek.

YÖK'ün, benzer bir uygulamayı daha önce Ukrayna'daki savaş nedeniyle eğitimleri kesintiye uğrayan öğrenciler için de hayata geçirdiği hatırlatıldı.