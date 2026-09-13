SAMSUN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da hizmete açılan Şehir Hastanesi programında milli irade, demokrasi ve Türkiye'nin geleceğine yönelik kararlılık mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör eylemlerinden Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan girişimlerle mücadele ettiğini söyledi.

'Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak kararlılıklarını gösterdiklerini belirterek, bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini kaydetti.