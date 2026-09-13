İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir AŞ'nin 95. İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki standı yoğun ilgi gördü. Çocukların mahallelerindeki tehlikeleri dijital ortamda keşfettiği 'Mahalle Dedektifi' oyunu, afetlere karşı farkındalık yaratırken Egeşehir'in dirençli kent hedefiyle yürüttüğü çalışmalar da ziyaretçilere anlatıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından dirençli kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'nin (Egeşehir) 95. İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki (İEF) standı büyük ilgi gördü. Egeşehir'in standında çocuklara yönelik 'Mahalle Dedektifi' adlı farkındalık oyunu dikkat çekti. Minikler, dijital ortamda mahallelerindeki tehlikeleri keşfederken hayal ettikleri evleri de 'Geleceğin Mimarı' köşesinde çizdi. Çocuklara küçük hediyeler verilirken ailelere de Egeşehir'in faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

'KORKUTMADAN FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ'

Egeşehir AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali Sançmış, fuarda şehirlerin problemlerini hem yetişkinlere hem de çocuklara daha sempatik bir şekilde anlatmak amacıyla oyunlar düzenlediklerini belirterek, 'Deprem başta olmak üzere pek çok afete karşı bilinçlendirme çalışmaları yapmak gerekiyor. Bunu kimseyi korkuya, paniğe sevk etmeden yapmak gerekir. Bu oyunlarla farkındalık yarattıktan sonra faaliyet alanlarımızı ve yaptığımız çalışmaları anlatıyoruz' dedi.

Egeşehir'in riskli yapı tespiti, mikrobölgeleme, sosyal konut ve kentsel dönüşüm gibi birçok alanda faaliyet gösterdiğini belirten Sançmış, 'Kentlerimizi afetlere daha dirençli hale getirmek için çalışıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın da üzerine düşen sorumluluklar var. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa önce kentimizi, sonra ülkemizi dirençli hale getireceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın vizyonu ve destekleri doğrultusunda kentimizi hem dirençli hale getirmek hem de sürdürülebilir bir kent yaratmak yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz' diye konuştu.

'MAHALLE DEDEKTİFİ' ÇOCUKLARA TEHLİKELERİ FARK ETTİRDİ

Oyuna katılan Ayşegül Tutar, mahalledeki tehlikeli noktaları bulup işaretlediklerini belirterek, 'Balkon düşecek gibiydi, apartman çatlaktı, rögar kapakları açıktı. Böyle bir sürü tehlike vardı. Düzeltmeleri yaptığım için mutlu oldum' dedi.

Oyunun kendisine önemli bilgiler kattığını söyleyen Deniz Köse ise 'Binalar yıkıktı, çöp kutusu düşüktü, manavın eşyaları dışarıdaydı. Tehlikeli durumları daire içine aldık. İnsanların yaşamı için tehlikeli olan şeyleri öğrendim' diye konuştu.