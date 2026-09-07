Maltepe Belediyesi'nin öğrencilerin eğitim giderlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği 'Okul Arkadaşım Maltepe' projesinde destek miktarı artırıldı. Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere sağlanacak eğitim desteği 7 bin 500 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL (İGFA) - Eğitim masraflarındaki artışın aile bütçeleri üzerindeki yükünü azaltmayı hedefleyen Maltepe Belediyesi, öğrencilere yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz dönem 5 bin TL olarak uygulanan 'Okul Arkadaşım Maltepe' eğitim desteği, yeni eğitim-öğretim yılında 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Maltepe Belediyesi tarafından uygulanan destek kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrencilere katkı sağlanıyor. Tek seferlik olarak verilen eğitim desteğiyle ailelerin okul ihtiyaçları, kırtasiye giderleri ve eğitim döneminin beraberinde getirdiği diğer masraflarına destek olunması amaçlanıyor.

KÖYMEN: 'BU PROJEYİ YENİDEN HAYATA GEÇİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, çocukların eşit ve nitelikli eğitim hakkına erişimini destekleyecek bir adımı yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, '2024-2025 ve 2025-2026 eğitim öğretim dönemlerinde Süreyya Paşa Vakfı aracılığıyla hayata geçirdiğimiz 'Okul Arkadaşım Maltepe' projemiz kapsamında toplamda bin 681 öğrencimize 5.000 TL tutarında tek seferlik eğitim desteği sağlamıştık. Bu dönem de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimize, tek seferlik 7.500 TL eğitim desteği sunacağız' açıklamasında bulundu.

Köymen sözlerini şöyle sürdürdü: 'Çocuklarımızın eğitim yolculuklarında yanlarında olmak, hiçbir çocuğun ekonomik nedenlerle eğitim olanaklarından mahrum kalmaması için çalışmak bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir. Ayrıca Maltepe Genç Üniversiteli Bursu için de bu yıl Ekim ayında başvuruların ve detayların duyurusunu gerçekleştireceğiz. Üniversite öğrencilerimizin eğitim hayatlarına destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki eğitim, yalnızca bireyin değil, toplumun geleceğini şekillendiren en güçlü araçtır. Biz Maltepe'de, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe umutla bakabildiği, fırsat eşitliğinin güçlendiği bir kenti hep birlikte inşa etmek istiyoruz'

ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE ÇOK YÖNLÜ KATKI

Maltepe Belediyesi, eğitim alanındaki sosyal destek politikalarını yalnızca maddi yardımlarla sınırlı tutmayarak çocukların eğitim olanaklarına erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmalar da yürütüyor. İlçedeki Cumhuriyet Eğitim Merkezleri ve kreşlere yönelik çalışmalar da bu yaklaşımın parçaları arasında yer alıyor.