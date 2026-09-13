Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrencilere, öğretmenlere ve velilere seslendi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı. Tekin, mesajında yeni dönemin öğrenciler için gelişim ve dönüşüm fırsatı sunduğunu vurguladı.

Bakan Tekin, 'Sevgili öğrencilerim, kıymetli öğretmenlerim, değerli velilerimiz' sözleriyle başladığı mesajında, her yeni eğitim öğretim yılının çocuklar için gelişime açılan bir kapı olduğunu belirtti.

Yeni eğitim yılını, 'milletimizin yarınlarına dair taşıdığımız büyük mesuliyetin yeniden yapılanması' olarak nitelendiren Bakan Tekin, milyonlarca öğrencinin okullara heyecanla başlamasının ortak bir sevinç olduğunu ifade ederek, öğretmenlerin emeği, ailelerin desteği ve devletin imkânlarıyla yeni döneme başlandığını söyledi. Bakan Tekin, mesajının sonunda yeni eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını diledi.