Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin yaz dönemini verimli geçirmesi, yeni beceriler kazanması ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmesi amacıyla düzenlediği Genç Atölye eğitimleri sona erdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Dönemi Genç Atölye programı, birbirinden farklı eğitim ve etkinliklerle tamamlandı.

Program kapsamında gençler; Ebru, Kaligrafi, Mobil Fotoğrafçılık, Doğa Tutkunları, Şehir ve Tarih, Karikatür ve Yapay Zekâ Atölyelerinde alanında uzman eğitmenlerle bir araya geldi. Atölyelerde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimler, geziler ve doğa yürüyüşleriyle gençlere farklı deneyimler sunuldu.

Yaz dönemi boyunca Ebru Atölyesi, Kaligrafi Atölyesi, Mobil Fotoğrafçılık Atölyesi, Doğa Tutkunları Atölyesi, Şehir ve Tarih Atölyesi, Karikatür Atölyesi ve Yapay Zekâ Atölyesi'nde toplam 183 genç farklı alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı. Gençler eğitimler boyunca kimi zaman doğanın içinde yürüyüş yaptı, kimi zaman şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde keşfetti. Fotoğrafçılıktan geleneksel sanatlara, karikatürden yapay zekâya kadar farklı alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarla gençler yaz dönemini hem öğrenerek hem de üreterek geçirdi.