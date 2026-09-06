Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimi toplumun tüm kesimleriyle buluşturmak ve gençlere sevdirmek amacıyla düzenlenen 'MobilFest 2026'nın dördüncü durağı Mudanya oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Mobil Bilim Festivali 'MobilFest 2026', Mudanya Mütareke Meydanı'nda Bursalılara eğlenceli ve bilim dolu bir gece yaşattı.

Festival kapsamında VR deneyim alanı, mikroskop atölyesi ve gözlemi, kodlama, 3D kalem, ahşap ve denge kuşu atölyeleri düzenlendi.

Çocuklar ve aileler, farklı deneyim alanlarında hem eğlendi hem de bilim ve teknolojiyle iç içe vakit geçirdi. Sahne programında ise bando konseri, ödüllü bilgi yarışması, aile etkinliği ve bilim gösterileri gerçekleştirildi. Program, gökyüzü gözlemiyle devam etti. Bilim ve teknolojiyi toplumun farklı kesimleriyle buluşturan festival, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaşa keyifli ve öğretici bir gece yaşattı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ve çocuklar, düzenlenen festival dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.