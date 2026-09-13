Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, bünyesindeki gençlik merkezlerinde düzenlediği ücretsiz 'KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim Deneme Sınavı'na yaklaşık 2 bin 500 memur adayı katıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda; KPSS Lisans Deneme Sınavı'nın ardından bu kez de KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim Deneme Sınavı düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Görükle Gençlik Merkezi'nde sınava giren gençleri yalnız bırakmadı. Adaylara başarılar dileyen Başkan Vekili Şahin Biba, 'Bugün burada kendinizi test ediyorsunuz. Sınav sürecinde zaman yönetimini deneyimleyecek, sorular üzerinden eksiklerinizi görme fırsatı bulacaksınız. Bu sınav, gerçek sınav öncesinde önemli bir prova niteliğinde. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah gerçek sınavda da aynı başarıyı gösterirsiniz' dedi.

Genel Kültür ve Genel Yetenek alanlarından 120 soruyu yanıtlayan gençler, mevcut bilgi seviyelerini değerlendirme ve eksik oldukları konuları tespit etme imkanı buldu. Sınava katılan öğrenciler, kendilerine bu fırsatı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim'de, Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim'de gerçekleşecek.