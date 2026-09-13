Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle destek verdiği Dijiders Dijital Dershane'den faydalanan öğrenciler, başarılarıyla gurur yaşattı. Başkan Erkan Aydın, makamında ağırladığı öğrencileri tebrik ederek, başarılarına ortak olmaktan son derece mutluluk duyduklarını ifade etti.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Başkan Erkan Aydın'ın eğitime verdiği önem doğrultusunda hayata geçirdiği Dijiders Dijital Dershane ile öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmasına katkı sağladı. 8. sınıf, 12. sınıf ve mezun öğrencilere yönelik hazırlanan proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun ücretsiz dijital eğitim desteği sunulurken; rehberlik hizmetleri, seminerler ve motivasyon etkinlikleriyle öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimleri desteklendi. LGS ve YKS'ye hazırlık sürecini kapsayan proje çerçevesinde öğrenciler, lise seviyesinde kentin ve üniversite seviyesinde ise Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarını kazanarak yarınlarını şekillendirecek ilk adımlarını attı.

'ÜLKEMİZE GÜZEL HİZMETLERDE BULUNACAKLAR'

Dijiders sayesinde elde ettikleri derecelerle projenin başarısını öne çıkaran öğrenciler, mutluluklarını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı makamında ziyaret ederek paylaştı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Erkan Aydın, elde edilen başarıların kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

'Dijiders liseye, üniversiteye hazırlık programıyla öğrencilerimiz bu sene de sınavlarına girdiler, başarılar elde ettiler. Bir kardeşimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, bir kardeşimiz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi. Biz de onların başarısına ortak olmaktan, çorbada bir nebze olsun tuzumuzun bulunmasından son derece mutluyuz. Uzaktan da eğitim desteği alarak çalışma hayatlarına devam ediyorlar. İnşallah ülkemize, vatanımıza, milletimize güzel hizmetlerde bulunacaklar. Başarılar diliyoruz.'

Programdan yararlanan tüm öğrencileri temsilen Başkan Aydın'ı ziyaret eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazanan Muhammed Ali Kara ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Ali Başar Kurban ise, programın kendilerine çok faydası olduğu, testler, konu anlatımları ve uzaktan eğitim ile birlikte çok iyi desteklendiklerini kaydetti.

PROGRAMDAN 6 BİN 600 ÖĞRENCİ FAYDALANDI

2024-2025 eğitim döneminde 5 bin 100, 2025-2026 döneminde ise bin 500 öğrenci olmak üzere toplam 6 bin 600 öğrenci programdan yararlandı. LGS için programdan yararlanan öğrencilerden 6'sı Türkiye genelinde ilk yüzde 1'lik dilimde yer aldı. YKS'de de öğrenciler Türkiye genelinde ilk binde 6, ilk 10 binde 31 derece elde etti. Ödüllendirilen öğrencilerin tamamı ise Türkiye genelinde ilk bin 500'e girdi. YKS'ye hazırlık eğitimi alan gençler, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine yerleşerek tıp, mühendislik, hukuk, işletme ve iktisat bölümlerini tercih etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, makamında ağırladığı öğrencileri tebrik ederek, hediyelerini takdim etti. Programın destekleriyle derece alan tüm öğrenciler de, ödüllerini Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Emre Tonaroğlu'dan aldı. Program ile birlikte başarı sağlayan öğrenciler, süreç boyunca yanlarında olan Başkan Aydın'a teşekkürlerini sundu. LGS'de en başarılı 6 öğrenci ise Osmangazi Belediyesi'nin öğrenci değişim programı kapsamında Bosna Hersek ziyaretiyle ödüllendirildi.