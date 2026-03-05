Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmî Gazete'de yayımlandı. 'Usta öğretici' ve 'matbaacı' kadroları güncellenirken, yer değiştirme ve ilçe millî eğitim müdürü atama kriterlerinde yeni düzenlemeler getirildi.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Millî Eğitim Bakanlığı personelinin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değiştirme süreçlerinde bazı kritik düzenlemeler hayata geçirildi.

Buna göre, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur, usta öğretici, sekreter, şoför ve matbaacı kadroları yönetmelikte açık şekilde yer aldı. Ayrıca, 'usta öğretici'den sonra 'matbaacı' ibaresi de eklenerek ilgili kadrolar kapsam dışı bırakılmaktan çıkarıldı.

Yer değiştirme süreçlerinde de önemli bir yenilik getirildi.

Bundan böyle atanan personel, atandıkları tarihten sonra ortaya çıkan mazeret halleri hariç üç yıl boyunca yer değişikliği talebinde bulunamayacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü atama kriterlerinde de güncelleme yapıldı. Yönetmelik, adaylık süresi tamamlanmış öğretmenlerin şube müdürlüğü veya eğitim kurumu müdürlüğü görevlerinden belirli süreleri asaleten tamamlamış olmalarını şart koşarken, özel proje uygulayan kurumlarda görev yapanlar için de dört yıl çalışma şartı getirildi.

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme süreçlerinde ise yöneticilere 20 tercih hakkı tanındı. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercih yapmayan personelin atamaları, elektronik ortamda Bakanlık tarafından kura ile resen gerçekleştirilecek. Buna ek olarak, 21 Nisan 2019'dan önce eğitim kurumu müdürü olarak görevlendirilenler için geçici bir düzenleme yapılarak, belirlenen süreleri tamamlayanların İlçe Milli Eğitim Müdürü kadrolarına atanabilmesinin önü açıldı.