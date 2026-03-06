Gölcük Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve trafik bilincini güçlendirmek amacıyla zabıta ve şoför kadrosundaki personellerine yönelik genel trafik kuralları eğitimi düzenledi.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla kurum içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak, belediyede şoför olarak çalışan personele ve zabıta ekiplerine yönelik 'genel trafik' eğitimi verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından verilen eğitimde Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler kapsamlı bir şekilde anlatıldı.

Meclis salonunda gerçekleştirilen eğitime Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı. Eğitimde; hız kuralları ve sınırları, trafikte geçiş üstünlüğü, geçiş kuralları, trafikte asli kusurlar ve dikkat edilmesi gereken kurallar trafik polisleri tarafından detaylı bir şekilde anlatıldı.

HİZMET İÇİ EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Verdikleri faydalı bilgiler için polis memurlarına teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin devam edeceğini belirterek eğitime gösterdikleri özen ve ilgiden dolayı eğitime katılan personele de teşekkür etti.