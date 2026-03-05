Eğitim alanında fark oluşturan projeleriyle dikkat çeken Özel Bursa Çözüm Koleji, modern akademik kütüphanesini artık yalnızca kendi öğrencilerine değil, Bursa genelindeki tüm öğrencilere ücretsiz olarak açtı. Sabah 09.00'dan gece 22.00'ye kadar hizmet verecek merkez, güvenli ve disiplinli bir çalışma ortamı sunuyor.

BURSA (İGFA) - Özel Bursa Çözüm Koleji, örnek olacak bir uygulamaya imza attı. Okul bünyesinde kurulan modern akademik kütüphane ve çalışma merkezi, artık tüm öğrencilerin kullanımına ücretsiz olarak açıldı. Bireysel çalışma alanları, grup masaları ve modern altyapısıyla dikkat çeken kütüphane, özellikle sınav hazırlık sürecindeki gençler için önemli bir eksikliği gidermeyi hedefliyor.

Projeyle ilgili bilgi veren Özel Bursa Çözüm Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Okumuş, 'Gençlerimizin en büyük ihtiyacı doğru çalışma ortamıdır. Bu kütüphaneyi yalnızca kendi öğrencilerimiz için değil, Bursa'daki tüm öğrenciler için planladık. Eğitim paylaşınca büyür anlayışıyla hareket ediyoruz. Kapımız ders çalışmak isteyen her öğrenciye açık' dedi. Kütüphanenin akademik odaklı sessiz çalışma düzeniyle gün boyu hizmet vereceğini belirten Okumuş, akşam saatlerine kadar açık olmasıyla öğrencilerin güvenli bir şekilde ders çalışmasına imkan sağlayacağını söyledi.

Merkezin yalnızca ders çalışmak için bir alan sunmakla kalmayıp, öğrencilerin motive olabilecekleri ve akademik hedeflerini güçlendirebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçladığını belirten Ethem Okumuş, ilerleyen dönemde kütüphanede akademik rehberlik destekleri ve öğrencilere yönelik farklı eğitim etkinliklerinin de gerçekleştirileceği müjdeledi.