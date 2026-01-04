İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yoğun kar yağışının etkilerini azaltmak için 42 bini aşkın personel ve 12 binden fazla araçla çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde sahada görev yaptığını belirterek, kar yağışının ilk anından itibaren AFAD Başkanlığı'nın merkezde, illerde ise Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin aktif hale getirildiğini ifade etti. AFAD ekipleri başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlandığını, gelen ihbarlara anında müdahale edildiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, yoğun kar yağışıyla mücadele kapsamında toplam 42 bin 143 personel ile 12 bin 277 araç ve iş makinesinin görev yaptığını açıkladı.

Vatandaşlara yönelik destek çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Bakan Yerlikaya, bu kapsamda 16 bin 599 adet sıcak-soğuk içecek, 9 bin 826 adet içme suyu ve 25 bin 84 ikram malzemesinin vatandaşlara ulaştırıldığını belirtti. Ayrıca, olumsuz hava koşullarından etkilenen 3 bin 766 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, açıklamasında, kar yağışından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, sahada özveriyle görev yapan AFAD ekipleri ve tüm kurum çalışanlarına teşekkür etti.