Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle birçok olumsuz olay meydana gelirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece gündüz vatandaşların yardımına koştu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kent genelinde etkisini gösteren şiddetli rüzgâr nedeniyle 7/24 çalışıyor.

Vatandaşlardan gelen ihbarları Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesinde hızla değerlendiren ekipler, iki gün boyunca toplam 242 olaya müdahale ederek vatandaşa yardımcı oldu. Olayların 92'si çatı uçması, 12'si ağaç devrilmesi, 134'ü ise tehlike arz eden durumlardan oluştu.

EKİPLERDEN HIZLI MÜDAHALE

Lodos nedeniyle kent genelinde çatı, panel, saç levha ve reklam panosu düşmeleri, ağaç ve direk devrilmeleri yaşanırken, trafik levhası ve lambalarında hasarlar meydana geldi. Murat Hüdavendigar Bulvarı, Orhaneli Yolu Eker Meydanı, Yıldırım ilçesi başta olmak üzere Çekirge, İhsaniye, Sırameşeler, Atıcılar, Mihraplı Camii çevresi, Kent Meydanı ve Uluyol Caddesi'nde ekipler yaşanan olumsuzluklara hızla müdahale etti. İtfaiye, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları, ilçe belediyeleri ve UEDAŞ ile koordinasyon sağlayarak risk oluşturan unsurları kısa sürede kontrol altına aldı.

KENT GENELİNDE TEDBİRLER ALINDI

Öte yandan Merinos Parkı, Atatürk Kent Ormanı ve Bursa Hayvanat Bahçesi geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Merinos Parkı içerisinde yer alan Burfaş B Kafe ve sosyal tesis, misafir kabulüne geçici olarak ara verdi. Reşat Oyal Kültürparkı, geçici olarak yalnız tesislere giriş için açık tutulurken, Erdem Saker Botanik Parkı'nın otopark alanı geçici olarak kullanıma kapatıldı. Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı tüm müzeler geçici olarak ziyarete kapatılırken, belediyeye ait sosyal tesisler de faaliyetlerine ara verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, muhtemel olumsuzluklara karşı sahadaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, kent genelinde kamu güvenliğini tehdit edebilecek durumlar AKOM koordinasyonunda yakından takip ediliyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklarda vatandaşların ALO 153 veya 444 16 00 numaralarından Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşabileceği bildirildi.