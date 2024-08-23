Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, YİMER 157'nin insan ticareti, aile içi şiddet ve göçmen kaçakçılığı gibi çeşitli suçlardan mağdur olanlara yönelik acil yardım hattı olarak da hizmet verdiğini belirterek, 15 bin 619 kişinin kurtarıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, yaptığı açıklamada, Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) 157'nin faaliyete başladığı 20 Ağustos 2015 tarihinden itibaren geçen 9 yıl süresince önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre YİMER 157'nin acil durumlar için 7/24 hizmet sunduğunu aktaran Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, insan ticareti, aile içi şiddet ve göçmen kaçakçılığı gibi çağrıların kolluk birimleriyle koordine edildiğini söyledi. Acil durumlarda, "1" tuşuna basarak doğrudan yardım hattına geçilebileceğini belirten Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Göç İdaresi Başkanlığının Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ile işbirliği içinde düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla kararlı bir mücadele yürüttüğünü anlattı.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, mücadelenin medeniyet değerleri, insan hakları ve hukuka dayalı bir göç yönetimi anlayışıyla yürütüldüğünü kaydetti.

YİMER 157, 909 ACİL YARDIM ÇAĞRISI ALDI

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, "YİMER 157, bu göç yönetimi anlayışından hareketle insan ticareti, aile içi şiddet ve göçmen kaçakçılığı da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan mağdur olanları kurtarmada aktif rol oynuyor. Bu kişilerin çağrılarına hızlıca yanıt veriliyor ve konum bilgileri hemen kolluk birimleriyle paylaşılıyor." dedi. YİMER 157 ve kolluk birimleri koordinasyonunda 909 acil yardım çağrısı alındığını bildiren Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, "Bugüne kadar 15 bin 619 kişi, bu merkez aracılığıyla kurtarıldı." bilgisini paylaştı.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, bu yıl içinde ise acil yardım hattı çağrıları üzerinden 231 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, yabancıların kanunlara uygun olarak Türkiye'ye gelmesi, kalması ve ayrılması gerektiğini belirterek, yabancılarla Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda ve mevzuata uygun şekilde süreklilik arz eden bir iletişim kurmayı istediklerini kaydetti.

Yabancıların Türkiye'ye olan ilgisinin arttığını belirten Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, bu hareketliliğin hukuka uygun gerçekleşmesini istediklerini vurguladı.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, 1 milyon 104 bin 353'ü eğitim, sağlık, turizm ve çalışma gibi nedenlerle Türkiye'ye gelip ikamet izniyle kalanlar ve ülkesini terk etmek zorunda kalarak Türkiye'ye sığınanlarla birlikte toplam 4 milyon 425 bin 230 yasal kalış hakkı olan yabancı bulunduğunu söyledi.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, YİMER 157'ye en fazla ikamet izni konularında bilgi talebi geldiğini, ayrıca uluslararası öğrenciler için YÖK ile protokol çerçevesinde öğrencilere, yabancı temsilcilerine doğrudan bağlanabilme imkanı sunulduğunu ifade etti.