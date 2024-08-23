Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Ebrar Sitesi’nin inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı. Bakan Kurum, “Önümüzdeki yıl 6 Şubat’ta Ebrar Sitesi’nde tüm vatandaşlarımız evlerine oturuyor olacak” dedi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin en ağır yıkımı bıraktığı Ebrar Sitesi’nin inşaat alanında incelemelerde bulunup basın açıklaması yaptı.

Deprem bölgesinde 302 bin konut ve iş yerinin inşaatına başladıklarını, 76 bin konutu teslim ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, “Kahramanmaraş’ımızda şu ana kadar 17 bin 592 yeni yuvamızı ve iş yerimizi teslim ettik. Merkez, Elbistan, Afşin, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu’nda 45 bin 347 konut ve iş yerimizin inşasına devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar tam 21 bin 544 yeni konutu daha hemşerilerimize teslim edeceğiz” diye konuştu.

Kapalı Çarşı’nın kent ticaretine katkısına dikkat çeken Bakan Kurum, çarşı projesinin tamamlandığını, TOKİ Başkanlığı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesiyle birlikte inşaat sürecinin başlatıldığını söyledi. Bakan Kurum, Doğukent ve Güneşevler Mahallesi’nde zemin artı beş katı geçmeyen sosyal donatılarıyla örnek bir uydu kent için Eylül ayında ilk kazmanın vurulacağını da müjdeledi.

DEREPAZARI ESNAFI TAŞINIYOR

Derepazarı’nda esnafla bir araya geldiklerini ifade eden Bakan Kurum, "Burada proje ve tasarım süreci tamamlandı. Esnafımıza geçici iş yerlerini Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapıyoruz. Vatandaşlarımızı ekim ayına kadar geçici iş yerlerine taşıyacağız. Burası dere üstü ve kapalıydı. Derenin üzerini açarak dere ıslahını yapacağız. Vatandaşın dere kenarında vakit geçireceği, yürüyüş yollarıyla, dinlenme alanlarıyla, ticaretiyle, buradaki kültürüyle birlikte Kahramanmaraş'ımıza değer katacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Burada mülk sahibiyle de bir anlaşma yaptık. Kendisi de her türlü fedakarlığı yaptı. Derepazarı Bölgesi’ndeki arsanın yaklaşık 5 bin 500 metrekaresini de Bakanlığımız uhdesine alıyoruz. Burada yeni işyerlerini kuracağız.” dedi.

EBRAR SİTESİ’NİN YERİNDE 770 BAĞIMSIZ BÖLÜM YÜKSELİYOR

6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Ebrar Sitesi’nde can kurtarmak için Kahramanmaraş’ın tek yürek olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, bölgede artık ev ve işyerlerinden oluşan 770 bağımsız bölümün inşa edildiğini anlattı. Kurum, “Vefat eden vatandaşlarımızı geri getiremeyiz ama onların emaneti olan Ebrar Sitesi’ni ayağa kaldırmak çok önemli. Yıl sonuna kadar Ebrar Sitesi’ni bitireceğiz ve vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Önümüzdeki yıl 6 Şubat’ta, Ebrar Sitesi’nde tüm vatandaşlarımız inşallah evlerinde oturuyor olacak” dedi.

Konuşmasında depremden etkilenen 11 ilin Türkiye ekonomisindeki payına dikkat çeken Bakan Kurum, “Nüfusumuzun yüzde 16’sı burada yaşıyor. Türkiye’deki her 5 çocuğumuzdan biri burada büyüyor. Burada yeşil alanlarıyla, spor alanlarıyla kurulacak o yeni hayatı bekliyor. Çocuklar burada o resmettikleri hayatı bekliyor. Ülkemizde, çalışan her 100 kardeşimizden 13’ü ekmeğini burada kazanıyor. Bu bölge adeta ekonomimizin lokomotifi konumunda. İthalatımızın yüzde 6’sı ihracatımızın yüzde 8’i bu bölgede gerçekleşiyor. Yani, ‘Deprem Bölgesi, Tüm Türkiye’dir.’ Ülkemizi olası tüm afetlere karşı dirençli hale getireceğiz” ifadesini kullandı.