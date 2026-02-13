Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Aralık 2025'te cari işlemler hesabı 7 milyar 253 milyon dolar açık verdi. Yıllıklandırılmış cari açık ise 25,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 dönemine ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni yayımladı.

Buna göre, Aralık ayında cari işlemler hesabı 7 milyar 253 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 691 milyon dolar açık verdi. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 439 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre Aralık ayında cari açık yaklaşık 25,2 milyar ABD doları olarak hesaplandı. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi ise 69,7 milyar dolar açık verdi.

Bu dönemde hizmetler dengesi 63,5 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 18,5 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 528 milyon dolar açık kaydetti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler Aralık ayında 2 milyar 651 milyon dolar oldu. Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden 1 milyar 674 milyon dolar, seyahat gelirlerinden ise 2 milyar 533 milyon dolar net gelir elde edildi.

2025 yılı Aralık ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın finansmanında; net doğrudan yatırımlar 3,3 milyar dolar katkı, krediler ise 36,2 milyar dolar katkı sağlandı.

Buna karşılık; net portföy yatırımları 1,7 milyar dolar, ticari krediler: 2,2 milyar dolar, net efektif ve mevduatlar ise 15,6 milyar dolar olarak negatif yönlü etki yaptı.

Merkez Bankası'nın döviz cinsinden net rezervlerinde 22 milyar dolarlık azalış kaydedildi.

DOĞRUDAN VE PORTFÖY YATIRIMLARI

Aralık ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 465 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye doğrudan yatırımları 642 milyon dolar arttı.

Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları ise 1 milyar 107 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul tarafında, yurt içi yerleşikler yurt dışında 252 milyon dolarlık alım yaparken, yurt dışı yerleşikler Türkiye'de 287 milyon dolarlık net gayrimenkul alımı gerçekleştirdi.

Portföy yatırımları Aralık ayında 73 milyon dolar net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 839 milyon dolar, DİBS piyasasında ise 501 milyon dolar net alım yaptı.

Yurt dışından kredi kullanımlarında Aralık ayında; bankalar 1 milyar 317 milyon dolar, genel hükümet 567 milyon dolar, diğer sektörler 4 milyar 333 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar kaleminde, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları toplamda 1 milyar 940 milyon dolar net azalış gösterdi.

Resmi rezervlerde ise Aralık ayında 4 milyar 136 milyon dolarlık net azalış kaydedildi.

Merkez Bankası'nın verileri, yılın son ayında cari açığın finansmanında kredi kanalının belirleyici olduğunu ve rezervlerde gerileme yaşandığını ortaya koydu.