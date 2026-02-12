Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO ile bp arasında petrol ve doğal gaz alanında iş birliğini derinleştirecek Mutabakat Zaptı'nın İstanbul'da imzalandığını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile İngiliz petrol devi bp, petrol ve doğal gaz alanında kapsamlı iş birliği için Mutabakat Zaptı imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmanın mevcut sahaların geliştirilmesi, yeni arama potansiyellerinin değerlendirilmesi, petrol ihracat kapasitesi ve doğal gaz taşıma altyapısı konularında Türkiye ve uluslararası ölçekte bütüncül bir çerçeve sunduğunu belirtti. Bakan Bayraktar, 'Uzun yıllara dayanan TPAO-bp ortaklığını, yeni coğrafyalarda ve projelerde daha güçlü bir zemine oturtmayı hedefliyoruz. Irak başta olmak üzere bölge ülkelerinde ve Orta Asya'da geliştirebileceğimiz ortak projeleri bu çerçevede değerlendireceğiz' dedi.

2026 itibarıyla TPAO'yu arama ve üretimde yeni bir faza taşıyacaklarını ifade eden Bayraktar, Karadeniz ve Gabar'daki projelerle birlikte 2028 hedefleri doğrultusunda üretim kapasitesini artıracaklarını vurguladı. Bakan ayrıca, yurt dışındaki stratejik ortaklıklarla bu büyümenin küresel ölçekte destekleneceğini kaydetti.