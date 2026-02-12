ATG Hotels'e bağlı, Selectum Family Resort Belek tesisine Tülay Yavuzyılmaz Genel Müdür olarak atandı.

ANTALYA (İGFA) - ATG Hotels yönetimi tarafından Tülay Yavuzyılmaz'ın Selectum Otelleri Operasyon Direktörlüğü'ne bağlı ekipte, Selectum Family Resort Belek'te yeni 'Genel Müdür' olarak görev alacağı açıklandı.

Bu değerli atamayla ilgili ATG Hotels CEO'su Hakan Öztürk, 'ATG Hotels olarak, kurum kültürümüzün merkezinde yer alan eşitlik, liyakat ve sürdürülebilir kalite anlayışımız doğrultusunda önemli bir adımı paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Grubumuzun tüm kademelerinde 'Süregelen Kadın Yönetimi İstihdamı'nı artık otellerimizde tepe yönetimimize de taşımanın gururunu yaşıyoruz. Uzun yıllardır grubumuzda hizmet veren bir kadın yöneticimizi, Sayın Tülay Yavuzyılmaz'ı grubumuzda ilk kadın Genel Müdür olarak Selectum Family Resort Belek'e atamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Kadınların iş hayatına kattığı kalite odaklı yaklaşım, detaylara gösterilen titizlik ve insani değerleri merkeze alan yönetim anlayışının; hizmet sektöründe sürdürülebilir başarıyı doğrudan desteklediğine inanıyoruz. Özellikle turizm gibi misafir memnuniyetinin, empati ve hassasiyetle şekillendiği bir alanda bu bakış açısının güçlü bir fark yarattığını uzun yıllardır gözlemliyoruz. ATG Hotels olarak, kadınların yönetim kademelerinde daha fazla temsil edilmesini yalnızca bir hedef değil, kurumsal sorumluluğumuzun da ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, yetkin kadın liderlerin önünü açmaya, gelişimlerini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu önemli adımın, hem grubumuz hem de sektörümüz adına ilham verici bir örnek olmasını temenni ediyor; Sayın Tülay Yavuzyılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum.' dedi.

Tülay Yavuzyılmaz, 01 Temmuz 2022 tarihinden bu yana Selectum Family Resort Belek'in Genel Müdür Yardımcısı olarak ATG Hotels grubuna hizmet vermekteydi. Selectum Family Resort Belek'te Genel Müdürlük görevini yürüten değerli profesyonel Türker Avcı ise yine Selectum Otelleri Operasyon Direktörü'ne bağlı ekipte yer alarak, Selectum Luxury Resort Belek'in yeni Genel Müdür'ü olarak atandı.