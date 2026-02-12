TÜİK'in açıkladığı 2025 Aralık ayı dış ticaret endekslerine göre ihracat birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 13 artarken, ihracat miktarı yüzde 0,4 azaldı. İthalat tarafında ise birim değer yüzde 4,2, miktar endeksi yüzde 6,3 yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı. Aralık ayı verileri, ihracatta birim fiyat artışlarının sürdüğünü ancak miktar bazlı sınırlı gerileme yaşandığını; ithalatta ise özellikle tüketim ve ara malı kalemlerinde artış eğiliminin devam ettiğini ortaya koydu.

Verilere göre ihracat birim değer endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,0 artış gösterdi. Aynı dönemde ithalat birim değer endeksi ise yüzde 4,2 yükseldi.

İhracat birim değer endeksinde en yüksek artış yüzde 14,6 ile imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) kaydedildi.

Gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 12,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,0 artış görülürken, yakıtlarda yüzde 8,0 düşüş yaşandı.

İhracat miktar endeksi ise Aralık ayında yıllık bazda yüzde 0,4 azaldı. Alt kalemlere bakıldığında gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,7, yakıtlarda yüzde 6,2 gerileme yaşanırken; ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8 ve imalat sanayinde yüzde 0,5 artış kaydedildi.

İthalat tarafında ise artış dikkat çekti. İthalat miktar endeksi Aralık ayında yıllık bazda yüzde 6,3 yükseldi. Özellikle gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 35,1'lik artış öne çıktı. Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,4, imalat sanayinde yüzde 11,3 artış görülürken, yakıt ithalatı yüzde 1,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi, 2025 Kasım ayında 143,3 iken Aralık ayında yüzde 2,8 artarak 147,3'e çıktı. Ancak takvim etkisinden arındırılmış seriye göre endeks, 2024 Aralık ayına kıyasla yüzde 4,3 düşüşle 157,0 seviyesine geriledi.

İthalat miktar endeksi ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre Kasım ayındaki 130,0 seviyesinden Aralık'ta yüzde 1,0 artışla 131,3'e yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise endeks yıllık bazda yüzde 3,0 artarak 140,5 oldu.