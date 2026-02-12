Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılına ilişkin ilk Enflasyon Raporu'nu yayımladı. Raporda, küresel belirsizliklere rağmen ekonomik büyümenin ılımlı seyrettiği vurgulanırken, yıl sonunda enflasyonun yüzde 15-21 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılına ilişkin ilk Enflasyon Raporu'nu yayımlayarak ekonomik görünümü değerlendirdi.

Raporda, 2025 yılında küresel büyümenin verimlilik artışı, maliye ve para politikaları ile desteklendiği ve belirsizliklerin görece sınırlı kaldığı kaydedildi. Ancak, yükselen jeopolitik riskler ve tedarik zinciri belirsizliklerinin küresel finansal piyasalar açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde TL varlıklara yönelik portföy girişlerinin devam ettiği ve Türk Lirası'nda istikrarın sürdüğü ifade edilen raporda, 2025'in üçüncü çeyreğinde GSYH yıllık yüzde 3,7, çeyreklik yüzde 1,1 artış gösterdiğine vurgu yapılırken, yatırımlar ve nihai yurt içi talebin büyümeyi desteklediği, net ihracatın katkısı da pozitif olduğu kaydedildi.

Sanayi üretimi yatay seyrederken, hizmet ve inşaat sektörlerinde faaliyetlerin sınırlı artış gösterdiği belirtilen rapora göre işgücü piyasasında istihdamın dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 artarken işsizlik oranı çeyreklik bazda 0,2 puan azaldığına dikkati çekilerek, ücretler ve emek verimliliği göstergeleri tarım dışı reel birim ücretlerin azaldığı kaydedildi.

Enflasyon tarafında ise tüketici fiyatları Ocak 2026 itibarıyla yüzde 30,7 olarak gerçekleşti. Raporda, enerji ve temel mallardaki fiyat düşüşlerinin enflasyonun düşüşüne katkı sağladığı, hizmet grubunda ise fiyatların görece yatay seyrettiği belirtildi. Altın ve enerji dışı emtia fiyatlarında artış gözlenirken, döviz kurundaki ılımlı seyir enflasyonun kontrol altında kalmasına yardımcı oldu.

Merkez Bankası, 2026 yılı sonunda enflasyonun yüzde 15-21 aralığında olmasını beklerken, 2027 yılı için yüzde 6-12 aralığında ve 2028'de tek haneli seviyelere düşmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Para politikasında sıkılığın korunduğu ve makroihtiyati önlemlerle desteklendiği belirtilen raporda, fiyat istikrarının sağlanana kadar sıkı duruşun sürdürüleceği vurgulandı.

Raporda ayrıca, kira ve eğitim gibi hizmet kalemlerinde fiyat artış hızının yavaşlamasının ve geçmiş enflasyona endekslemenin sınırlanmasının, dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağı ifade edildi.

TCMB'nin yayımladığı yılın ilk enflasyon raporunun tamamına ulaşmak için tıklayabilirsiniz