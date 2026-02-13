TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Aralık ayında yıllık bazda yüzde 1,2 artarak 15 milyon 763 bin 671 kişiye yükseldi. Aylık artış ise yüzde 0,1 oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ücretli Çalışan İstatistikleri Aralık 2025 verilerini açıkladı.

Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2024 yılı Aralık ayında 15 milyon 583 bin 773 kişi iken, 2025 yılı Aralık ayında yüzde 1,2 artışla 15 milyon 763 bin 671 kişiye çıktı.

SEKTÖREL DEĞİŞİM: SANAYİ GERİLEDİ, İNŞAAT ÖNE ÇIKTI

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda farklılaşma dikkat çekti.

Sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 3,6 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 7,0, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 2,6 artış kaydetti.

Veriler, özellikle inşaat sektöründeki güçlü artışın toplam istihdama pozitif katkı sağladığını ortaya koydu.

Aralık ayında ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi.

Aylık değişim sektörlere göre de sanayi sektörü yüzde 0,1 azalış gösterirken; inşaat yüzde 0,6, ticaret-hizmet sektörü ise yüzde 0,2 artış gösterdi.

Aylık bazda sınırlı artış görülürken, sanayi sektöründeki düşüş eğiliminin sürdüğü gözlendi.