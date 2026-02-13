Kayseri'nin tarım merkezi Kocasinan'da üreticilere destek olmak ve yerel üretimi canlandırmak adına projelerine hız kesmeden devam eden Kocasinan Belediyesi, bölge iklimine uygun, yüksek verimli erkenci kapya biberi tohumlarını ücretsiz olarak dağıtacak.

KAYSERİ (İGFA) - Tarımın millî bir mesele olduğunu vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Şehrimizde tarımın kalbi olan Kocasinan'da, ürün çeşitliliğini artırmak ve çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek amacıyla başlatılan tarımsal destek seferberliğimiz sürüyor. Erkenci kapya biberi tohumu dağıtımıyla hem üretim çeşitliliğini artırıyor hem de çiftçimize yeni bir gelir kapısı açıyoruz.' dedi.

Tarımsal üretimi teşvik etmek ve yerel tohumların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yeni ve farklı projeler ürettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan, sadece sanayisiyle, ticaretiyle değil, aynı zamanda verimli topraklarıyla çok büyük bir tarım potansiyeline sahip. 'Kendi kendine yeten bir Kocasinan' hedefiyle çıktığımız bu yolda, çiftçimizin her zaman yanındayız. Amacımız; babadan kalma yöntemlerle yapılan tarımın ötesine geçerek, çiftçimizi daha az masrafla, daha çok kazanç getiren ürünlerle buluşturmaktır. Bu kapsamda dağıtımını yapacağımız erkenci kapya biberi, hem bölge iklimimize uygunluğu hem de pazar payının yüksek olmasıyla üreticimiz için önemli bir gelir kapısı olacaktır. Dağıtacağımız kapya biberi tohumları, hem kalitesiyle hem de erkenci özelliğiyle pazar değerini artıracak, üreticimize daha fazla kazanç sağlayacak. Biz tohumu veriyoruz, desteği sağlıyoruz; çiftçimiz ekiyor, Kocasinan kazanıyor, Türkiye kazanıyor. Toprağa düşen her tohum, geleceğe atılmış bir imzadır. Tüm çiftçilerimizi bu bereketli seferberliğe davet ediyorum. Kocasinan'da her karış toprağın bereketlenmesi için projeler üretmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, hayata geçirdikleri bu örnek projeyle yalnızca tarımı desteklemediklerini, aynı zamanda yerel tohumlara can suyu vererek Anadolu'nun bereketli mirasını geleceğe taşıdıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği tohum desteği projesi kapsamında başvuruların 20 Şubat'ta sona ereceğini duyurdu. Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin, başvurularını mesai saatleri içerisinde şahsen Kocasinan Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne yapmaları gerekiyor. Tohum desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin; güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip olmaları, en az 1.000 metrekare sulu tarım arazisine sahip bulunmaları ve bu sulu arazi bilgisinin ÇKS belgesinde resmî olarak kayıtlı olması şartı aranıyor. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların, Çözüm Merkezi'nin 222 7 000 numaralı hattını arayabilecekleri öğrenildi.