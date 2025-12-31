Milli Piyango'da 800 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği numara belli oldu. 31 Aralık 2025 yılbaşı özel çekilişinde 800 milyon TL tutarındaki dev ikramiye 3031385 numaralı bilet kazandı. Amorti isabet eden rakamlar ise 2 ve 8 oldu.
İstanbul'da 'kara para aklama' bilançosu: Bir yılda 81 milyar liralık mal varlığına el kondu
İçeriği Görüntüle
ANKARA (İGFA) - Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi yapıldı.
Çekilişler tamamlandıkça sonuçlar Milli Piyangonun ekranlarına yansımaya başladı
Tüm çekilişler tamamlandıktan sonra resmi sonuçlar ve bilet sorgulama için Milli Piyango'nun resmi internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz
|Milli Piyango
31-12-2025 Tarihli Kazanan Tüm
Biletlerin Listesi (Çekiliş No:121)
|800.000.000 TL ikramiye kazanan numara
|3031385
|80.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|0609978
|6531722
|8.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|0897182
|2565697
|2713903
|3175934
|3917333
|4030610
|4553504
|5101579
|5529466
|7986128
|2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|0011091
|0021412
|0962825
|0970717
|1625835
|1692382
|2852997
|3099447
|3125504
|3202344
|3391903
|3489433
|4587966
|6343371
|7173947
|7679013
|7925052
|8123005
|8191378
|9302150
|1.200.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|0039163
|0784517
|0991786
|1523952
|2047090
|2144414
|2196618
|2219938
|2582860
|2725535
|3175322
|3992619
|4001198
|4079278
|4335796
|4457922
|5212440
|5445312
|5586830
|5604841
|7718960
|8097447
|8511041
|8718424
|8861321
|9043433
|9306404
|9507558
|9794617
|9976086
|120.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|0162847
|0205778
|0266630
|0412867
|0744181
|0804139
|0962914
|1011558
|1028983
|1071735
|1141898
|1280091
|1480170
|1486822
|1605255
|1692581
|1708765
|1713466
|1866108
|2065679
|2083571
|2191894
|2205977
|2252236
|2367072
|2496774
|2630145
|2646298
|2719672
|2977878
|3101398
|3255784
|3432280
|3589695
|3628898
|3684035
|3703982
|3741335
|3779310
|3804603
|3848358
|3879977
|3982667
|4119228
|4153879
|4234236
|4342321
|4485453
|4935347
|4941872
|5400714
|5480232
|5711216
|6206456
|6466972
|6630953
|6865268
|7096210
|7281748
|7301246
|7373769
|7607119
|7781573
|7788252
|7879903
|8071972
|8494816
|8553211
|8614549
|8966511
|9231865
|9268199
|9278752
|9449083
|9600715
|9724640
|9734512
|9740637
|9879929
|9986665
|60.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|0376326
|0416447
|0551679
|0637285
|0661640
|0781786
|0794742
|0905108
|0917649
|1140508
|1176538
|1267315
|1272929
|1289522
|1536112
|1556087
|1596956
|1763679
|2007251
|2026740
|2041050
|2106083
|2171611
|2203309
|2691815
|2738719
|3227264
|3228544
|3232578
|3501110
|3594869
|3610259
|3611578
|3649857
|3682693
|3755991
|3869940
|3934750
|3950250
|4049252
|4212741
|4416568
|4689328
|4907242
|4933271
|5167797
|5219759
|5346083
|5481115
|5518110
|5612327
|5766626
|5833520
|5868816
|5898175
|5978940
|5997623
|6003640
|6018481
|6057672
|6067636
|6224443
|6504730
|6509161
|6557856
|6637332
|6877766
|6962114
|7012670
|7342906
|7404419
|7497078
|7697322
|7727902
|7782687
|8017797
|8087242
|8193456
|8202185
|8248334
|8273464
|8318757
|8405392
|8533485
|8616011
|8759330
|8837273
|8840928
|8908238
|8934842
|9100935
|9345751
|9377701
|9423567
|9467694
|9759590
|9776235
|9802925
|9871050
|9971604
|30.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|0013525
|0065932
|0125623
|0170946
|0241331
|0466471
|0762354
|0812603
|0832010
|0876967
|0886496
|0890414
|0909840
|0913248
|0975319
|1022395
|1074545
|1095808
|1221000
|1417038
|1463299
|1561801
|1593258
|1615544
|1631171
|1672837
|1698677
|1801780
|1978019
|2096139
|2124092
|2207331
|2244359
|2290659
|2310957
|2540464
|2557351
|2565641
|2570166
|2674808
|2706557
|2861773
|2944834
|3059245
|3179737
|3181807
|3288062
|3293112
|3448901
|3724521
|3753688
|3775744
|3827075
|3827673
|3881161
|3907734
|3913136
|3941947
|3999675
|4002064
|4100352
|4227031
|4257484
|4331758
|4343577
|4346644
|4357602
|4512656
|4571113
|4621902
|4683082
|4807858
|4948184
|4975978
|4981579
|4989206
|4999637
|5043091
|5141512
|5185026
|5216126
|5216859
|5269782
|5396190
|5404383
|5409552
|5504570
|5541660
|5623673
|5666750
|5762603
|5781379
|5853822
|5949345
|6068984
|6091256
|6145147
|6352977
|6395580
|6432918
|6468649
|6499274
|6513361
|6554650
|6576892
|6579914
|6653551
|6737651
|6749006
|6769448
|6938626
|6952176
|6968732
|7019242
|7068470
|7197020
|7197390
|7207651
|7233062
|7375160
|7615761
|7620853
|7643502
|7655076
|7691675
|7703712
|7721223
|7727853
|7742278
|7752062
|7775081
|7928623
|7948413
|7969409
|8107285
|8212301
|8282108
|8351702
|8439256
|8490485
|8514671
|8552581
|8663248
|8708738
|8752552
|8758808
|8785347
|9012975
|9014688
|9034875
|9047658
|9064242
|9122918
|9202727
|9240579
|9286014
|9308048
|9320586
|9364501
|9429728
|9437247
|9548663
|9711584
|9757270
|9845798
|9878151
|9886010
|9912539
|9984400
|9990185
|Son 6 rakamına göre 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|016319
|041341
|043938
|049294
|052138
|058901
|087342
|107048
|134396
|161402
|161439
|171434
|188464
|208966
|213433
|220697
|238771
|245091
|249001
|257503
|290977
|297502
|303314
|320444
|344243
|362468
|369389
|389152
|391596
|393768
|396058
|400180
|401284
|406063
|410437
|416006
|419187
|439379
|464205
|470169
|483105
|487964
|504171
|559330
|567416
|572636
|580386
|590881
|642870
|660931
|711632
|719778
|734600
|737153
|742005
|753256
|754576
|756245
|762996
|798783
|803308
|803583
|805458
|806993
|809887
|812629
|818688
|821549
|843269
|850589
|870655
|898914
|901170
|914685
|943874
|960784
|963437
|967761
|979076
|984180
|Son 5 rakamına göre 8.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|00623
|01104
|02313
|05348
|07528
|07830
|08485
|13480
|13661
|14884
|16307
|17339
|17520
|18465
|19981
|23114
|27549
|30564
|31326
|37905
|38527
|40006
|40925
|42155
|45600
|46534
|49789
|50431
|50486
|52869
|56207
|56792
|56976
|57189
|58474
|58950
|59296
|59696
|60967
|61691
|61963
|64039
|64858
|67011
|71341
|71631
|77467
|78616
|79715
|82222
|82776
|82884
|83528
|84020
|84888
|94455
|96786
|97164
|98301
|98768
|Son 4 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|0395
|0953
|1007
|1054
|1216
|1438
|1601
|1845
|1881
|2296
|2547
|3011
|3035
|3199
|3286
|3300
|3369
|3396
|3404
|3774
|3949
|4085
|4593
|4618
|4848
|5066
|5338
|6477
|6751
|7219
|7420
|7424
|7819
|7834
|7960
|8653
|9037
|9241
|9553
|9753
|Son 3 rakamına göre 2.400 TL ikramiye kazanan numaralar
|023
|102
|176
|267
|359
|375
|386
|395
|419
|430
|501
|506
|537
|580
|592
|682
|703
|774
|890
|913
|Son 2 rakamına göre 1.600 TL ikramiye kazanan numaralar
|07
|11
|12
|36
|45
|48
|91
|-------
|-------
|-------
|Son 1 rakamına göre 800 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar
|2
|8
Kaynak: RSS