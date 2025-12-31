Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda Mehmetçiklerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da askerlerin yeni yılını telefonla kutladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yılın son gününde beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile birlikte Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığını ziyaret etti.

Mehmetçiklerle bir araya gelen Bakan Güler, askerlerin yeni yılını kutladı. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla Mehmetçiklere hitap etti. Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yaptığı konuşmada, personelin sınıf okulunda en iyi şekilde eğitim aldığını ve göreve hazır hâle geldiğini büyük bir memnuniyetle müşahede ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ve ailelerinin yeni yılını tebrik ederek, milletçe Mehmetçiklerle gurur duyduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığının her kademede nitelikli personel yetiştirdiğini belirterek komutanlığı tebrik etti.

Savunma sanayiinde büyük bir atılım içinde olunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan; tank, obüs, helikopter, insansız hava ve deniz araçları ile füze ve hava savunma sistemlerinde önemli mesafeler kat edildiğini söyledi. Türkiye'nin güvenliği ve istikrarı için kararlılıkla çalışıldığını vurgulayan Erdoğan, hiçbir terör örgütüne müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi. Konuşmasının sonunda tüm Mehmetçiklerin yeni yılını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına başarı ve esenlik temennisinde bulundu.