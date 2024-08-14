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YASED: Türkiye’ye yarı yılda 4,7 Milyar dolarlık yatırım geldi

YASED: Türkiye’ye yarı yılda 4,7 Milyar dolarlık yatırım geldi

Aynı dönemde bu sayede ekonomiye yaklaşık 4,8 milyar dolarlık katkı sağlandığına vurgu yapıldı.

Bakanlığın verilerine göre 2024 yılının ilk 6 ayında yenilenebilir enerjiden sağlanan elektrik sayesinde 14,5 milyar metreküplük doğal gaz ithalatının önlendiği duyuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerjinin verimli kullanarak enerji arzını daha güvenli hale getirdiklerini açıkladı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji gücü sayesinde kaynakların verimli kullanılarak enerji arzı daha güvenli hale getirildiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yılın ilk 6 ayındaki verimlilik sayesinde ekonomiye yaklaşık 4,8 milyar dolarlık katkı sağlandığını açıkladı. ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki gücüyle enerjide ithalata olan bağımlılık azaltılıyor.