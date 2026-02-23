Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin turizm, eğitim, tarım ve altyapı alanlarında hazırladığı projelere Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından 86,3 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler için istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), turizm, eğitim, tarım ve altyapı alanlarında iş birliği yapacak.

DOKAP, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projelere 86,3 milyon TL hibe desteği sağlayacak. 2026 yılında hayata geçirilecek projelerle ilgili istişare ve değerlendirme kapsamında, Ortahisar ve Beşikdüzü ilçelerinde Fındık Kurutma Tesisi kurulacak, Arsin'e Çocuk Kütüphanesi kazandırılacak.

Ayrıca Maçka, Düzköy ve Tonya yaylalarındaki Yeşil Yol güzergahında beton yol ve kanal imalatlarının yanı sıra kapsamlı iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

FINDIK KURUTMA ÇİLESİ BİTECEK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, DOKAP ile yapılan protokol kapsamında şehre kazandırılacak projeleri açıkladı. Başkan Genç, 'Kendi imkânlarımızla hizmet üretirken DOKAP desteğiyle projelerimizi hızla tamamlamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar önemli katkılar aldık, teşekkür ediyorum' dedi.

Son 2-3 yıldır şehrimizde ve bölgemizde yaşanan kuraklık nedeniyle, özellikle fındık üreticilerimizin hasat sonrası kurutma sürecinde ciddi zorluklar yaşadıklarına hep birlikte şahit olduk. Hemşehrilerimizin, fındıklarını kurutabilmek için Gümüşhane ve Bayburt illerine kadar gitmek zorunda kaldıkları olmuştur. Bu nedenle şehrimizin hem doğu hem de batı bölgesinde olmak üzere iki ayrı fındık kurutma tesisi projemiz bulunmaktadır. Bu yatırım için yaklaşık 15 milyon TL tutarında bir kaynak gerekmektedir' dedi.

Ayrıca Arsin'de çocuk kütüphanesi yapılacağını, Yeşil Yol Projesi kapsamında Maçka, Düzköy ve Tonya yaylalarında beton yol ve kanal çalışmaları gerçekleştirileceğini söyledi.

Başkan Genç, 'Hem çocuk kütüphanemizle hem fındık kurutma tesislerimizle hem de Yeşil Yol kapsamındaki çalışmalarımızla somut sonuçlar elde edeceğiz. Bu yatırımların arkasındaki güçlü irade Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır' ifadelerini kullandı.

TRABZON EN GÜZEL HİZMETLERİ HAK EDİYOR

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin projelerine 86,3 milyon TL hibe desteği sağlanacağını açıkladı. Gültekin, 'Trabzon en güzel hizmetleri hak ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç önemli çalışmalara imza atıyor. 4 proje için toplam 100 milyon TL büyüklüğünde yatırım planlandı, bunun 86,3 milyon TL'si hibe olarak karşılanacak' dedi.

Gültekin, bugüne kadar Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile birçok başarılı projeyi hayata geçirdiklerini belirterek emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

ÜRETİCİ GELİRİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Yapılan değerlendirme kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ve Beşikdüzü ilçelerinde kurulacak Fındık Kurutma Tesisi ile modern kurutma teknolojileri kullanılarak hasat sonrası kalite kayıplarının önüne geçilmesi ve üretici gelirinin artırılması amaçlanıyor.

Yıllık yaklaşık bin 50 ton fındığın hızlı, hijyenik ve standartlara uygun şekilde kurutulacağı tesisler, günlük 15 ton kapasiteyle 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

Arsin'de hayata geçirilecek Çocuk Kütüphanesi projesi kapsamında; okuma, sanat ve drama alanları, dijital erişim bölümü, zeka oyunları alanı, özel gereksinimli çocuklara yönelik erişilebilir mekanlar ve aileler için sosyal kafe oluşturulacak.

Düzköy ve Tonya ilçelerini kapsayan 8,7 kilometrelik güzergahta kazı, duvar, korkuluk ve menfez imalatları ile alt temel ve temel çalışmaları gerçekleştirilecek.

Ayrıca SİT alanı içerisinde 2 bin 300 metrelik bölümde toplam 16 bin 100 metrekare beton parke ve bordür imalatı yapılacak. Maçka ilçesi Ocaklı-Lişer-Şolma Yayla yolunun 13+800 ile 19+800 kilometreleri arasındaki kesiminde beton yol ve beton kanal imalatlarını içeren üstyapı çalışmaları tamamlanarak yol hattı standart hale getirilecek.