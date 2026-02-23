Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 yılı Ocak ayı verilerine göre Edirne'de gayrimenkul piyasası hareketli geçti. İl genelinde 459 konut ve 75 iş yeri satışı gerçekleşti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ocak ayında satılan 459 konutun 135'i ilk el, 324'ü ise ikinci el satışlardan oluştu. Türkiye genelinde ilk el satışlarda yüzde 2,1, ikinci el satışlarda ise yüzde 5,9 oranında düşüş yaşanırken, Edirne'deki rakamlar talebin devam ettiğini gösterdi.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA 75 İŞLEM GERÇEKLEŞTİ

Edirne'de Ocak ayında toplam 75 iş yeri satıldı. Bunların 17'si ilk el, 58'i ise ikinci el satış olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde iş yeri satışlarında yüzde 9 ila yüzde 14 arasında düşüş gözlemlenirken, Edirne'deki ticari gayrimenkul hareketliliği dikkat çekti.

İPOTEKLİ SATIŞLAR VE FİNANSMAN YÖNTEMLERİ

Konut alıcılarının finansman tercihlerinde ipotekli satışlar öne çıktı. Edirne'de 79 ipotekli konut satışı yapılırken, 380 konut peşin veya diğer yöntemlerle satın alındı. İş yeri satışlarında ise 4 ipotekli işlem gerçekleşti, 71 iş yeri farklı yöntemlerle el değiştirdi.

Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ilk elin payı yüzde 30,6 olurken, Edirne'de de benzer bir tablo oluştu. Özellikle ipotekli konut satışlarının Türkiye genelindeki yüzde 18,2'lik payına paralel olarak Edirne'de de banka kredili satışların önemli bir yer tuttuğu görüldü.