Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 'İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı' ile yaklaşık 51 milyar liralık kaynağın imalat sektörüne sunulacağını ve 1 milyon 100 bin istihdamın korunmasının hedeflendiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - KOSGEB'de düzenlenen üretimin devamlılığını sağlamak ve istihdamı korumak amacıyla hayata geçirilen İmalat Sanayisi için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programının imza ve tanıtımı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bankaların genel müdür ve müdür yardımcıları ile STK başkanlarının hazır bulunduğu törenle gerçekleştirildi.

'İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı', Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve İŞKUR iş birliğiyle uygulanacak program kapsamında yaklaşık 51 milyar liralık kaynak doğrudan imalat sektörünün kullanımına sunulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, ekonominin ve milli kalkınmanın en güçlü teminatlarından biri olan imalat sanayinin desteklenmeye devam edeceğini belirterek, programla toplam 1 milyon 100 bin istihdamın korunmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bakanımız Sayın @mfatihkacir, İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programında konuşuyor.



????Ankara



???? #CanlıYayın https://t.co/GrsV10n3u4 — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (@TCSanayi) February 23, 2026

Programın tanıtımında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise imalat sektörünü desteklemek ve mevcut istihdamı korumak amacıyla hayata geçirilen destek paketinin ülke ekonomisi ve istihdam piyasası açısından hayırlı olmasını diledi.

Törene katılan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanayici ve esnaf sanatkârlarımızın finansmana erişimini kolaylaştıran, üretim kapasitesini destekleyen ve mevcut istihdamın korunmasını önceleyen programı önemli bulduğunu ifade ederek, 'Ekonomimizin bel kemiği olan üretici kesimlerin güçlendirilmesi, sürdürülebilir büyüme ve sosyal refah açısından büyük önem taşımaktadır. Programın ülkemize, iş dünyamıza ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.