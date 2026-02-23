Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat 2026 verilerine göre, hizmet sektöründe güven sabit kalırken, perakende ticaret sektöründe artış, inşaat sektöründe ise düşüş kaydedildi. Veriler, perakende ticaret sektöründe toparlanma sinyallerine, inşaat sektöründe ise temkinli görünümün sürdüğüne işaret etti.

ANKARA (İGFA) - TÜİK'in yayımladığı mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, hizmet sektörü güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya kıyasla değişmeyerek 113,8 seviyesinde kaldı. Sektörde son üç aylık dönemde iş durumu endeksi 112,2'ye, hizmetlere olan talep 110,8'e gerilerken; gelecek üç aya ilişkin talep beklentisi yüzde 2,1 artışla 118,4'e yükseldi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise Şubat ayında yüzde 2,9 artarak 115,9 değerine çıktı. Son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar 125,9'a, gelecek üç aylık döneme ilişkin satış beklentisi ise yüzde 4,0 artışla 126,4'e ulaştı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi de 95,4 olarak kaydedildi.

İnşaat sektörü güven endeksi ise Şubat ayında yüzde 2,1 azalışla 83,9 değerini alırken alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi 80,9'a yükselirken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4,2 düşüşle 87,0 seviyesine geriledi.