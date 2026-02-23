Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından açıklanan 2026 Ocak Hazır Beton Endeksi, sektörde faaliyetlerin ciddi düşüş gösterdiğini ancak beklentilerin pozitif yönde arttığını ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat sektörüne ilişkin faaliyet ve beklentileri gösteren 'Hazır Beton Endeksi'nin 2026 Ocak ayı raporunu paylaştı.

Rapora göre, yılın son çeyreğinde sınırlı bir toparlanma gösteren sektör, ocak ayında yeniden zayıflama eğilimine girdi.

Faaliyet Endeksi, Aralık ayına göre aşağı yönlü kırılarak eşik değerin oldukça altına gerilerken, Güven Endeksi de düşüşünü sürdürdü. Buna karşın Beklenti Endeksi pozitif bir tablo çizerek, sektör temsilcilerinin geleceğe yönelik temkinli iyileşme beklentisini ortaya koydu.

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, raporla ilgili yaptığı açıklamada, 'Tüm endeksler, 2025'in büyük bölümünde eşik değerin altında dalgalı bir seyir izledikten sonra yılın son çeyreğinde sınırlı toparlanma gösterdi. Ancak 2026 Ocak ayında Faaliyet Endeksi, yıl sonundaki canlanmanın zayıfladığını göstererek aşağı yönlü kırıldı. Beklenti endeksinin pozitif seyretmesi ise, faaliyetteki gerilemenin geçici ve kademeli nitelikte olduğunu işaret ediyor' dedi.

Yıllık bazda ise Faaliyet Endeksi yüzde 0,3 artışla sınırlı bir toparlanma sinyali verirken, Güven Endeksi yüzde 0,4 gerileyerek sektör algısının hâlâ zayıf olduğunu gösterdi. Beklenti Endeksi yüzde 0,4 artışla geleceğe yönelik temkinli iyileşmeyi işaret etti. THBB, rapor sonuçlarının sektördeki mevcut durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörüleri yansıttığını belirterek, inşaat ve hazır beton sektörünün kısa vadede toparlanma potansiyeline dikkat çekti.