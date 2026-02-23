Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) iş birliğinde düzenlenen 'Bursa Akaryakıt Bayileri Toplantısı'nda sektörün artan maliyetler ve düşük kâr marjları nedeniyle yaşadığı sorunlar ele alındı.

BURSA (İGFA) - BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, Meclis Üyesi İlhan Parseker ile PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, PÜİS Bursa İl Başkanı İrfan Koç ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Toplantıda konuşan İbrahim Burkay, sektörün birçok problemle karşı karşıya olduğunu belirterek çözümün birlik ve ortak akıldan geçtiğini söyledi. Ekonomik krizlerin psikolojik boyutuna da dikkat çeken Burkay, 'Toplumun umudunu kaybetmemesi önemli. Bu toplantılar geleceğe daha pozitif bakmamızı sağlıyor.' dedi. Burkay ayrıca BTSO'nun 2025'te kurduğu TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Türkiye'nin en büyük fonlarından biri haline geldiğini ifade etti.

'KAR PAYINDA ADALET İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş ise Türkiye genelinde yaklaşık 13 bin akaryakıt bayisi bulunduğunu belirterek, dağıtım şirketleri ile bayiler arasındaki toplam kâr payının daha adil bölüşülmesi için önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi. Okumuş, maliyet baskısının hafifletilmesi ve bayilerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ilgili bakanlıklar ve düzenleyici kurumlar nezdinde girişimlerin sürdüğünü kaydetti.

Okumuş ayrıca, PÜİS'in 15. Bölge Başkanlığı'nı Bursa'da kurmayı hedeflediğini açıkladı. Bursa merkezli yapılanmanın Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'yı kapsayacağını ve bölgede toplam 1.031 lisanslı istasyon bulunduğunu belirtti.

'İSTASYONLAR ARTIK ARSA DEĞERİYLE EL DEĞİŞTİRİYOR'

BTSO Meclis Üyesi İlhan Parseker de artan işçilik giderleri, POS komisyonları ve banka maliyetleri nedeniyle sektörün ciddi sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Parseker, kâr marjlarının düşük seviyelerde kaldığını belirterek birçok istasyonun artık işletme değeriyle değil, yalnızca arsa değeri üzerinden el değiştirdiğini söyledi.

LPG EĞİTİMLERİNE DÜZENLEME TALEBİ

PÜİS Bursa İl Başkanı İrfan Koç ise LPG yetkili personel eğitimlerinin mesai saatleri içinde yapılmasının iş gücü kaybına yol açtığını belirterek, eğitim ve sertifikalandırma sürecinin dağıtım şirketleri tarafından verilmesinin daha verimli olabileceğini dile getirdi.

Toplantıda sektör temsilcileri, kamu ve özel sektör iş birliğiyle akaryakıt sektörünün karşı karşıya bulunduğu sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.