Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak yılın ilk Kabine toplantısında, 'Terörsüz Türkiye' süreci başta olmak üzere iç ve dış politikadaki kritik başlıklar ele alınacak.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek yılın ilk Kabine toplantısında önemli gündem maddeleri masaya yatırılacak.

Saat 15.00'te yapılacak toplantıda 2025 yılının genel bir değerlendirmesinin yapılması, 2026 yılına ilişkin hedef ve beklentilerin ele alınması bekleniyor.

Kabinenin öncelikli gündem maddesini 'Terörsüz Türkiye' hedefi oluştururken, bu kapsamda geçen yıl yaşanan gelişmeler değerlendirilecek, yeni dönemde izlenecek yol haritası belirlenecek. Toplantıda ayrıca Suriye'de terör örgütü SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na aykırı tutumu da ele alınacak.

Dış politika başlıkları kapsamında Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili barış girişimleri ile Gazze'de yaşanan insani krizin de değerlendirilmesinin yanı sıra ekonomik gündemler de Kabine'nin gündeminde yer alacak.