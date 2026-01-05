Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, kurallara uymayarak çevre ve görüntü kirliliğine neden olan 162 vatandaş ve 71 işletme hakkında toplam 1 milyon 395 bin lira idari para cezası uyguladı.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında belirlenen gün ve saatler dışında bahçe ve dal atıkları ile molozları cadde ve sokaklara bırakan, atıklarını konteyner dışına atan ve çevre düzenini bozanlara yönelik işlem yaptı. Denetimler sonucunda 233 kişi cezadan kaçamadı.

Belediye ekipleri, 'Kim attı, nasıl tespit ediliyor?' sorularına Kaleiçi'ndeki uygulamaları örnek gösterdi. Antalya'nın yaşayan antik kenti Kaleiçi'nde yürütülen denetimlerde, gelişi güzel bırakılan çöpler tek tek inceleniyor, atıkların içeriğinden sorumlu kişi ve işletmelere ulaşılıyor.

Bazen bir çöp poşetinden çıkan, aynı işletmeye ait çok sayıda ıslak mendil, ambalaj ya da fiş delil niteliği taşıyor ve cezai işlemin kapısını aralıyor.

Belediye yetkilileri, çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi için ilçe sakinlerini çöplerini belirlenen gün ve saatlere uygun şekilde atmaları konusunda bir kez daha uyarırken, denetimlerin ve cezai işlemlerin artarak devam edeceğini vurguladı.