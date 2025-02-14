Konut satışlarının 2025 yılının ilk ay verileri açıklandı. 112 bin 173 konutun satıldığı Türkiye genelinde, iller sıralamasında İstanbul liderliği kaptırmazken, ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye geneli Konut Satış İstatistiklerini yayımlayacak TÜİK'in, Ocak ayı verilerine göre 112 bin 173 konutun satıldığı belirlendi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sıralamasında 18 bin 912 ile İstanbul, 10 bin 158 ile Ankara ve 6 bin 634 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 39 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 80 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 16 bin 726 olarak gerçekleşirken, diğer satış türleri sonucunda 95 bin 447 konut el değiştirdiği kaydedildi.

İlk el konut satış sayısı 32 bin 785 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,2 olurken, Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 oranında artarak 79 bin 388 oldu.

YABANCILARA OCAK AYINDA BİN 547 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 oranında azalarak bin 547 oldu.

Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşirken yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 611 ile İstanbul, 469 ile Antalya ve 118 ile Mersin oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Ocak'ta ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 248 ile Rusya Federasyonu, 162 ile İran ve 103 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.