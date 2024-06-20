Antalya'nın Alanya ilçesine renk katan White City Resort & Spa’da astrolojinin duayen ismi Hande Kazanova’nın yıldızların altında gerçekleştirdiği benzersiz mitoloji ve astroloji sohbeti hafızalara kazındı.ANTALYA (İGFA) - Doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'nın Alanya ilçesinde, kalite ve konforun bir arada harmanlandığı özgün mimarisiyle öne çıkan White City Resort and Spa, yaz boyu hazırladığı ilgi çekici etkinlikler ve workshoplar ile tatilinizi taçlandırmaya devam ediyor.

Yeni ay, Türkiye’nin burcu, ekonomi, burç yorumları gibi güncel konuları harmanlayarak aktaran Astrolog Hande Kazanova’ya bilimin, felsefenin, tıbbın, müziğin ve yıldızların bugünkü anlamlarına kavuştuğu, mitolojide ayrı bir yeri olan Akdeniz’in huzurlu atmosferinde insanoğlunun yıldızlara olan bakışını da besleyerek astronomi ve astrolojinin günümüzdeki kimliğine gelişini keyifli bir sohbetle aktaran BiyoMühendis ve Doğa Farkındalığı Uzmanı Hüseyin Çağlar İnce’de eşlik etti. Kazanova ve İnce’nin kendine has sunumları ve benzersiz sohbeti hafızalara kazındı.

5 yıldızlı butik otel yapısını geniş ve konforlu odalarıyla taçlandıran White City Resort and Spa’da deniz manzaralı, sonsuzluk havuzuna doğrudan erişimi olan plaj odaları, süitler ve loftlar gibi farklı konaklama seçenekleri, rahat ve sıcak atmosferi kusursuz hizmet kalitesi ile birleşerek bu yaz da unutulmaz tatillerin adresi olacak.