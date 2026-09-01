Darıca'da iş arayan vatandaşlar ile sanayi sektörünü buluşturacak önemli bir iş birliğine imza atıldı. Darıca Belediyesi ile İMES Organize Sanayi Bölgesi arasında insan kaynakları ve istihdam alanında iş birliği protokolü imzalandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Darıca Belediyesi tarafından seçim döneminde verilen sözler arasında yer alan ve göreve gelinmesinin ardından hayata geçirilen İstihdam Masası, yeni iş birlikleriyle kapsamını genişletiyor. Bu kapsamda Darıca Belediyesi ile İMES Organize Sanayi Bölgesi arasında istihdam ve insan kaynakları alanında iş birliğini güçlendirecek protokol imzalandı.

İmzalanan protokolle Darıca'da iş arayan vatandaşların uygun iş imkanlarına daha kolay ulaşabilmesi, ilçedeki istihdam olanaklarının artırılması ve işverenlerle iş arayanların daha etkin şekilde bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

İSTİHDAM MASASI GÜÇLENİYOR

Darıca Belediyesi'nin vatandaşların iş ve kariyer yolculuklarına destek olmak amacıyla hayata geçirdiği İstihdam Masası, ilçedeki iş gücü piyasası ile vatandaşlar arasında köprü görevi görmeye devam ediyor. Yeni iş birliğiyle birlikte sanayi kuruluşlarının insan kaynağı ihtiyaçlarının karşılanmasına ve Darıcalı vatandaşların iş fırsatlarından daha fazla yararlanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, istihdamın ilçenin öncelikli konularından biri olduğunu belirterek, vatandaşların iş sahibi olabilmesi için farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliklerini geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

'DAHA FAZLA VATANDAŞIMIZIN İŞ SAHİBİ OLMASINI İSTİYORUZ'

Başkan Bıyık, seçim beyannamesinde söz verdikleri İstihdam Masası'nı göreve geldikten sonra hayata geçirdiklerini hatırlatarak, sistemin her geçen gün daha da geliştirildiğini söyledi.

Bıyık, 'Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz ve göreve geldiğimizde hayata geçirdiğimiz ilk icraatlarımızdan biri olan İstihdam Masamızı, her geçen gün geliştirerek hemşehrilerimizin iş ve kariyer yolculuklarına destek olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Darıca Belediyesi ile İMES Organize Sanayi Bölgesi arasında insan kaynakları ve istihdam alanında iş birliğini güçlendirecek protokolümüzü imzaladık' dedi.

HEDEF: DAHA FAZLA İSTİHDAM

Darıca'da istihdam olanaklarının artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Bıyık, iş birliğinin hem vatandaşlara hem de bölgedeki sanayi kuruluşlarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bıyık, 'İstihdam olanaklarını artırmak ve Darıca'da daha fazla vatandaşımızın iş sahibi olmasına katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diye konuştu.

İMES Organize Sanayi Bölgesi ile gerçekleştirilen iş birliğinin bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu belirten Bıyık, protokole verdikleri destek nedeniyle İMES Başkanı Ahmet Tokkan ve yönetimine teşekkür etti.

Darıca Belediyesi ile İMES OSB arasındaki iş birliğinin önümüzdeki süreçte ilçedeki istihdam çalışmalarına yeni bir ivme kazandırması ve daha fazla Darıcalının iş imkanlarına ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.