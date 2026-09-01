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Halk Evi'nde gerçekleştirilen sertifika törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediye başkan yardımcıları ve personel katıldı. Kursu tamamlayan personeli tek tek tebrik ederek sertifikalarını veren Başkan Şadi Özdemir, çalışanların kişisel gelişimlerini her zaman desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan 12 personel, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak okuryazarlık belgesi almaya hak kazandı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle belediye personeline yönelik düzenlenen okuma yazma kursu tamamlandı.

Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen okuma yazma kursunu tamamlayan belediye personeli, sertifikalarını Başkan Şadi Özdemir'den aldı.

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