Sosyal yardımların vatandaşlara daha hızlı, doğru ve insan odaklı ulaştırılmasını amaçlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, saha personeline yönelik etkili iletişim eğitimi verdi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, personel yetkinliğini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla periyodik olarak düzenlediği eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda, sosyal yardım hizmetlerinin kalitesini artırmak ve kurum-vatandaş bağını güçlendirmek amacıyla saha personeline yönelik eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Programa, Daire Başkanı Veysel Danacıoğlu, Şube Müdürü Tuncay Şahan ve saha personeli katıldı. Sosyolog Serap Kartal eğitimde, sosyal yardım hizmetlerinin etkin, verimli ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışla yürütülmesi amacıyla 'Sosyal Yardım Hizmetlerinde Etkili İletişim ve Vatandaş Odaklı Hizmet' konulu sunumunu yaptı.



DOĞRU VE ANLAŞILIR BİLGİ AKTARIMI



Eğitim kapsamında; vatandaşlarla etkili iletişim kurma, aktif dinleme, empati, doğru ve anlaşılır bilgi aktarımı, beden dili, iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar, ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve hizmet sunumunda vatandaş odaklı yaklaşım konuları ele alındı.

Ayrıca saha çalışmalarında vatandaşla güven ilişkisi kurulması, sosyal yardım hizmetlerinin doğru şekilde tanıtılması ve sosyal destek projelerine başvuru sürecinin sağlıklı yürütülmesine yönelik uygulamalara da değinildi.