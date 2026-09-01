Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulusal Vefa Programı ile yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı olan vatandaşlara ev temizliği ve kişisel bakım gibi temel hizmetler sunarak günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulusal Vefa Programı kapsamında büyükler, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşların ev temizliği, kişisel bakım ve benzeri temel ihtiyaçlarının karşılandığını duyurdu.

Bakanlığın paylaşımında, programla vatandaşların kapılarının çalındığı ve dayanışmanın büyütüldüğü vurgulandı. Açıklamada, özellikle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların günlük yaşamlarının kolaylaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. Bakanlık, ülkenin dört bir yanında hizmetlerin sürdüğünü belirterek, vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini ifade etti.

Program hakkında detaylı bilgi için Bakanlığın resmi internet sitesi 'aile.gov.tr' adresinden bilgi alınabilir.

Vatandaşlarımızın kapısını çalıyor, dayanışmayı büyütüyoruz. ????????



Ulusal Vefa Programımız ile büyüklerimizin, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın ev temizliği, kişisel bakım ve benzeri temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz.



Ülkemizin dört bir yanında ve her: pic.twitter.com/2FDWrCuEBa — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) September 1, 2026