Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin zengin mutfak kültürünü uluslararası alana taşımak amacıyla 18-19-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali, Merinos Parkı'nda gerçekleştirilecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği destekleri ile 18-19-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali'nin tanıtım toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra AK Parti Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Turizm Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, STK ve dernek temsilcileri, gastronomi profesyonelleri, şefler ve basın mensupları katıldı.

BU YILIN TEMASI 'FETHEDEN LEZZETLER'

Bursa'nın köklü tarihinden aldıkları ilhamla uluslararası büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını belirten Başkan Vekili Şahin Biba, festivalin temasını Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına 'Fetheden Lezzetler' olarak belirlediklerini söyledi. Başkan Vekili Biba, 'Bizim anlayışımızda fetih; yalnızca sınırları aşmak değil gönülleri kazanmak, damakları fethetmek, asırlık reçeteleri geleceğe taşımak ve Bursa'mızın eşsiz kültürünü, damak tadını dünya sofralarıyla buluşturmaktır' ifadelerini kullandı.

'7 ASIRLIK LEZZET MİRASINI DÜNYA SAHNESİNE ÇIKARIYORUZ'

Bursa'nın 8500 yıllık geçmişine ve Osmanlı'nın ilk başkenti olması özelliği ile saray mutfağı mirasına dikkat çeken Başkan Vekili Biba, 'Orta Asya ve Anadolu'dan, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen mutfak geleneklerinin Bursa'da harmanlandığını görüyoruz. Bu asırlık zenginliğimiz, bugün Bursa'nın dört bir yanında yaşamaya devam ediyor. Bursa döner kebabı, İnegöl köftesi, pideli köfte, tahinli pide, cantık, kestane şekeri, cevizli lokum, Mustafakemalpaşa peynir tatlısı, süt helvası, Keles sorgun peyniri, Gedelek turşusu, Gemlik zeytini. Coğrafi tescilli ürünlerimizin her biri farklı bir hikâyeden izler taşıyor. Bursa'nın yerel mutfak zenginliği, bugün çok daha geniş bir ürün ve yemek çeşitliliğiyle karşımıza çıkıyor. Geniş coğrafyaları ve farklı kültürleri aynı sofrada buluşturan 7 asırlık devasa bir lezzet mirasını Merinos Parkımızda dünya sahnesine çıkarıyoruz' dedi.

'GASTRONOMİ TURİZMİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Başkan Vekili Biba, Festivalde yer alacak kadın kooperatiflerine de dikkat çekerek, festivalin toplumsal dayanışma ve yerel kalkınmanın güçlü bir simgesi olacağını vurguladı. Gastronomi turizminin önemine de değinen Başkan Vekili Biba, 'Festivalimizin Bursa'nın gastronomi kimliğini güçlendirmesini, yerel ürünlerimizin daha geniş pazarlara ulaşmasına katkı sunmasını, üreticilerimizi, şeflerimizi, akademisyenlerimizi ve gastronomi sektörünün bütün paydaşlarını aynı zeminde buluşturmasını önemsiyoruz. Bursa'nın tarım gücü, gelişmiş gıda sanayisi, zengin mutfak mirası ve turizm potansiyeli bir araya geldiğinde ortaya çok güçlü bir gastronomi ekosistemi çıkıyor. Biz, bu ekosistemin daha da güçlenmesini istiyoruz' dedi.

Başkan Vekili Biba'nın tüm Bursalıları ve gastronomi tutkunlarını 18-19-20 Eylül tarihlerinde Merinos Parkı'na davet ettiği tanıtım toplantısı, etkinlik ve içerik sunumları ile sona erdi.

TARLADAN SOFRAYA AYLARA YAYILAN HAZIRLIK

Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali, aylar öncesinden başlatılan çok paydaşlı bir hazırlık süreciyle kurgulandı. Kentin gastronomi kimliğinin temel unsurları arasında yer alan Keles kirazı, Bursa şeftalisi, ahududu, çilek, deveci armudu, Yenişehir biberi ve Karacabey soğanı için yerinde hasat etkinlikleri düzenlendi. Hazırlık sürecinde ayrıca Bursa Deneyimsel Gastronomi Kongresi, Lezzet Durakları Tanıtım Turları, Turizm ve Konaklama Entegrasyonu çalışmaları hayata geçirildi.

Festival alanında, erken dönem Osmanlı mutfağının yanı sıra tarihî sofra adabı ve geleneksel pişirme tekniklerinin canlandırılacağı özel bir deneyimsel mutfak platosu kurulacak. Açılış gününde Şef Ömür Akkor'un katılımıyla 'Bursa'nın Fethinden Günümüze: 700 Yıllık Lezzet Yolculuğu' başlıklı oturum gerçekleştirilecek. Festival kapsamında '2035 Bursa Gastronomi Vizyon Belgesi' ile 'Bursa Turizm Master Planı' tanıtılırken, festivalin kapanışında kentin gastronomi alanındaki yol haritasını ortaya koyan 'Bursa Gastronomi Deklarasyonu' imzalanacak. 18 Eylül Cuma akşamı ise Bursa'nın 700 yıllık tarihine özel olarak hazırlanan menünün sunulacağı resmî Gala Yemeği düzenlenecek.

MERİNOS PARKI'NDA 165 STANT

Festival yerleşkesinde toplam 165 stant ziyaretçileri ağırlayacak. Festival alanı; Coğrafi İşaretli Yöresel Lezzetler Alanı (Yeşil Sokak ve Beyaz Sokak), Ulusal Lezzetler Alanı (Kırmızı Sokak), Bursa Üreten Kadınlar Sokağı ve atölye alanları gibi tematik bölümlerden oluşacak.

10 ÜLKEDEN 12 KARDEŞ ŞEHİR BURSA'DA BULUŞUYOR

Festival, 10 ülkeden 12 kardeş şehrin katılımıyla uluslararası bir gastronomi ve kültür buluşmasına sahne olacak. KKTC'den Lefkoşa; Belarus'tan Mogilev; Bulgaristan'dan Pleven, Mestanlı ve Veliko Tırnovo; Bosna-Hersek'ten Saraybosna; Çin'den Ningbo; Tataristan Cumhuriyeti'nden Kazan; Moldova'dan Çadır Lunga; Kosova'dan Priştine; Ukrayna'dan Vinitsa ve Sırbistan'dan Novi Pazar'dan gelecek heyetler, Lezzet Atölyesi kapsamında kendi yörelerine ait yemekleri hazırlayarak ziyaretçilere ikram edecek.

Ana sahnede toplam 20 mutfak şovu ve söyleşinin yanı sıra üç konser düzenlenecek. Şef Arda Türkmen 'Fetheden Tarifler', Şef Danilo Zanna 'Coğrafi İşaretli Ürünlerle Füzyon' başlıklarıyla sahnede yer alacak. Şef Murat Bozok, Özgür Üstün, Doğa Çitçi, Umut Karakuş, Aydın Demir ve Hüseyin Bölük de gastronomi tutkunlarıyla buluşacak. Program kapsamında Vedat Ozan ile koku hafızası ve Bursa döner kebabının duyusal incelemesi; Taylan Kümeli ile sağlıklı beslenme söyleşisi gerçekleştirilecek. Pelin Çift moderatörlüğünde yapılacak esnaf lokantaları panelinin yanı sıra Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile Bursa sokak lezzetleri üzerine bir söyleşi düzenlenecek. Akşam programlarında ise Irmak Arıcı, Turgay Başyayla, Menteşeli Cengiz, Şef Aysel Gürel & Gastro Müzik Korosu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası sahne alacak.

Bursa Aşçılar Derneği iş birliğiyle düzenlenecek yarışmalarda profesyonel aşçılar, üniversite öğrencileri, lise öğrencileri ve kardeş şehir ekipleri hünerlerini sergileyecek. Programda ayrıca 'Lezzete Engel Yok' yemek yarışmasının yanı sıra Uluslararası Bursa Gastronomi Turizmi Derneği katkılarıyla tahinli pide yeme, cantık yapma ve siyah incirli baklava yeme yarışmaları düzenlenecek. Akademisyen şeflerin katılımıyla gerçekleştirilecek master class eğitimleri de gastronomi profesyonelleri ve meraklılarına farklı deneyimler sunacak.

ALTERNATİF SAHNEDE GENÇLER VE GASTRONOMİ HİKÂYELERİ

Festivalin alternatif sahnesinde genç sanatçıların konserleri, Türk Dünyası kopuz ezgileri dinletisi ve Kahoot lezzet yarışması gerçekleştirilecek. Program kapsamında ayrıca Bursa Gastronomi Belgeseli gösterilecek. Osmanlı Sarayı'na kar ve buz teminini anlatan 'Tarihin Soğuk Yolu: Uludağ Buzcular Patikası' başlıklı söyleşi de festivalin dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alacak.

ÇOCUKLAR VE AİLELER İÇİN ÖZEL ATÖLYELER

BUSMEK iş birliğiyle ebeveyn-çocuk kek süsleme atölyeleri düzenlenirken, Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından Dede Korkut Hikâyelerinde yer alan sofra adabı ve yemek kültürü anlatımları gerçekleştirilecek. Programda ayrıca Karagöz-Hacivat gölge oyunları, bilim şovları ve geleneksel sokak oyunları çocuklarla buluşacak.