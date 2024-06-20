Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir içinde faaliyet gösteren minibüs hatlarını denetledi. Rutin kontrollerin yanı sıra artan hava sıcaklıklarında minibüslerde klima kullanımı kontrol edildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri rutin olarak gerçekleştirdiği şehir içi minibüs hattı denetimlerine devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda, kentin farklı noktalarında durak harici yolcu indirme-bindirme, yasal sınırın üstünde yolcu alma, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıklarında minibüslerin klima kullanımı ve gerekli güvenlik önlemlerini alıp almadığını kontrol etmek için denetim yaptı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan denetimlerde, şehir içi minibüs hatlarının genel kontrolü sağlandı. Eksiklerinden dolayı bazı şoför ve araç sahiplerine gerekli ikazlar yapıldı. Vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla yapılan denetimlerin her gün kentin farklı noktalarında devam edeceği vurgulanırken, uygun olmayan araçlarla yolcu taşımacılığı yapılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği ifade edildi.