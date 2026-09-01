Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin içinde yer aldığı bir Avrupa Birliği programı olan CleverFood Programı destekli 'Osmangazi Gençlik Gıda Laboratuvarı' projesi kapsamında düzenlenen 'Tohumdan Tabağa Deneyim Günü: Hasat Et, Pişir, Paylaş' etkinliği ile gıdanın topraktan sofraya uzanan yolculuğu, gençler tarafından tüm aşamalarıyla deneyimlendi.

BURSA (İGFA) - Sürdürülebilir kent anlayışını temel alarak sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Avrupa Birliği'nden hibe desteği almaya hak kazanan 'Osmangazi Gençlik Gıda Laboratuvarı' projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerle gençlerin gıda alanındaki bilgi ve farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Proje kapsamındaki üçüncü etkinlik olan 'Tohumdan Tabağa Deneyim Günü: Hasat Et, Pişir, Paylaş' etkinliği, gençlerin yoğun katılımıyla Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamlandı. Osmangazi Belediyesi öncülüğünde; Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje ortaklığında gerçekleştirilen etkinliğe, mutfak ekipmanları desteğiyle Pirge de katkı sundu. Etkinlikte yaşları 15 ile 25 arasında değişen 20 genç, gıdanın topraktan sofraya uzanan yolculuğuna yakından tanıklık etti.

TOHUM TOPRAĞA, EMEK SOFRAYA

'Tohumdan Tabağa Deneyim Günü: Hasat Et, Pişir, Paylaş' etkinliği çerçevesinde günün ilk bölümünde tarım alanları ve seralarda yetişen ürünleri toplayan katılımcılar, proje tanıtımı ve Tarihi Tarım Müzesi ziyaretinin ardından mutfağa geçti. Burada şef eğitmenlerin rehberliğinde yemek hazırlama ve pişirme aşamalarına katılan gençler, gün boyunca elde edilen ürünleri farklı tariflerde değerlendirdi. Hazırlanan menüde gençlerin yaratıcılıklarını ortaya koymalarına fırsat verilirken, çeşitli oyunlarla gıdaya dair konular ele alındı. Yerel üretimin desteklenmesi ve mevsiminde yetişen gıdaların tüketilmesinin önemi ise uygulamalı etkinliklerle anlatıldı. Yemek yapımında arta kalan gıda atıklarını okulda bakılan hayvanlarla paylaşan katılımcılar, günün nihayetinde sofra kurarak etrafında toplandı. Gençler, gıdanın serüveni ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, gıdanın hayattaki kilit rolüne bir kez daha ışık tuttu.

'YEREL GIDAYI, YEREL ÜRETİMİ VURGULAMAK İSTİYORUZ'

Bu etkinlikle gençlere gıdanın başlangıç noktasından sofraya uzanan yolculuğunu, bütüncül bir bakış açısıyla göstermek istediklerini ifade eden Osmangazi Belediyesi Proje Yöneticisi Merve Sünör, 'Osmangazi Gençlik Gıda Laboratuvarı' projesinin beş etkinlik üzerinde oluştuğunu ifade etti. Başvurular neticesinde 15-25 yaş arası 20 gencin etkinliğe dahil edildiğini kaydeden Sünör, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Gençlerimiz önce tarlalardan ve seralardan ürünlerini topluyor, ardından mutfağa geçerek şef hocalarımızın eşliğinde yemek pişirmeyi öğreniyorlar. Atıklar hayvanlarla paylaşılıyor. Hazırlanacak menüyü de hasat edilen ürünler belirliyor. Yerel gıdayı, yerel üretimi vurgulamak istiyoruz. Müzede tarımın tarihini konuştuk. Gıda nereden başlıyor, sofraya nasıl geliyor, gençlerimizin bu emeği deneyimlemesini hedefledik. Sofrayı beraber kurduk ve sofra kültürümüze de bu etkinliğimizde yer verdik. Projenin en nihayetinde 'Osmangazi Gençlik Gıda Politikası Bildirisi' çıkarmayı planlıyoruz. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'

Etkinliğe katılan gençler de gün boyunca gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine bu noktada destek veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu. Çalışmaların ardından projenin üçüncü aşamasına dahil olan gençlere sertifika takdim edildi.