Mercedes-Benz Türk, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle yürüttüğü ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ programına katılan 25 lise öğrencisini İstanbul’da ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - Mercedes-Benz Türk, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile 20 yıldır sürdürdüğü ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ programında destek verdiği lise öğrencilerini İstanbul’da misafir etti. Geleneksel İstanbul ziyaretinde; Konya, Aksaray, Gaziantep, Zonguldak ve Uşak’tan gelen öğrenciler, ilk defa uçağa binmenin ve İstanbul’u görmenin heyecanını yaşadılar.

Programda Miniatürk, Dolmabahçe Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı gibi önemli tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ettiler. Yıldız Kızlar geleneksel Türk sanatını deneyimlemek üzere Ebru atölyesine katıldılar. Bu atölyede, ebru sanatının tekniklerini öğrenme ve uygulama fırsatı buldular.

Yıldız Kızlar, programın son gününde ise Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası ziyaretiyle sanayi ve üretim süreçleri hakkında bilgi edindiler. Hoşdere Otobüs Fabrikası ziyareti sonrası akvaryum gezisiyle günü keyifle tamamladılar.

Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Miray Demirel, “Her Kızımız Bir Yıldız” programı, genç kızlarımızı sadece bugünün değil, yarının dünyasında da güçlü, kararlı ve etkili bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. 20 yıldır kız çocuklarımızın özgüvenlerini, liderlik becerilerini ve topluma katkı yapma arzusunu besleyerek onların geleceğin güçlü kadınları olarak yetişmesine katkı sağlıyoruz. Bugün burada gördüğümüz gençler, yarının Türkiye’sinde ekonomiye, bilime, sanata ve topluma yön verecek kadınlar olacaklar. Mercedes-Benz Türk olarak, onların bu yolculuklarında yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. Eğitim, bireylerin ve toplumların dönüşümünde en güçlü araçlardan biri. Biz de bu bilinçle toplumsal kalkınmanın ve kız çocuklarının kararlı destekçilerinden biri olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.