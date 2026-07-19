AFAD Başkanlığı, olası orman yangınlarına karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmak amacıyla 51 ilde gerçekleştirilen koordinasyon eğitimlerinin ardından değerlendirme toplantısı düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), orman yangınlarıyla mücadelede kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yürütülen eğitim çalışmalarını değerlendirdi.

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya 81 ilin AFAD müdürü katıldı. Toplantıda, tamamlanan 'Orman Yangınları Koordinasyon Eğitimleri' kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Değerlendirme toplantısında; olası orman yangınlarına karşı hazırlık, risk azaltma çalışmaları, önleyici tedbirler, müdahale kapasitesinin artırılması, tahliye süreçleri, kaynak yönetimi, gönüllü kapasitesi ve vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Mayıs-18 Haziran 2026 tarihleri arasında 21 eğitici tarafından büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilde gerçekleştirilen eğitimlerde, kurumların görev ve sorumlulukları, müdahale planları, kurumlar arası iş birliği, belediye itfaiye teşkilatlarının rolü, gönüllülerin sürece dahil edilmesi, doğru bilgi akışı ve etkin iletişim konuları ele alındı.

Eğitimlerle birlikte il düzeyindeki kurumların müdahale sistemine entegrasyonunun güçlendirilmesi, komuta-kontrol mekanizmasının daha etkin işletilmesi ve orman yangınlarına karşı koordineli hareket edilmesi hedeflendi.

AFAD, orman yangınlarıyla mücadelede temel hedefin; yangın başlamadan önce riskleri azaltan, insan kaynaklı ihmalleri önleyen, erken ihbar ve hızlı müdahale kapasitesini geliştiren, vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen bir yaklaşım oluşturmak olduğunu vurguladı.

Açıklamada, orman yangınlarının teknik ve operasyonel yönetiminin Ulusal Orman Yangınlarına Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü, yerleşim alanlarının tehdit altında olduğu veya çok kurumlu desteğe ihtiyaç duyulan durumlarda Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı belirtildi.

AFAD'ın bu süreçte tahliye, geçici barınma, beslenme, lojistik, sağlık hizmetleri koordinasyonu, psikososyal destek, hasar tespiti ve destek taleplerinin yönetimi gibi alanlarda görev üstlendiği bildirildi.